Rihanna acompanhou A$AP Rocky em mais um dia do seu julgamento. O rapper está a ser acusado de agressão e já participou em quatro audiências, todas ao lado da companheira.

No sábado, 8 de fevereiro, o casal foi fotografados de mãos dadas a sair do tribunal do centro de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na primeira audiência, a cantora entrou e saiu pela porta traseira do tribunal, na tentativa (mal sucedida) de fugir os paparazzi.

Desde então, Rihanna tem chegado pela entrada principal e 'desfilado' uma série de looks. Na sessão de sábado, a artista usou um fato cinzento com um blazer de ombros 'oversized'. Combinou com um lenço de seda da Hermés e uns sapatos Tabi da Maison Margiela.

Por seu turno, A$AP Rocky estava com um casaco de cabedal preto, uma camisa às riscas em tons de azul, calças de alfaiataria e sapatos envernizados pretos.

© Instagram

Apesar do estilo, é de recordar que o rapper enfrenta acusações de agressão com arma de fogo. Se for condenado, poderá enfrentar até 24 anos de prisão. Os alegados crimes terão acontecido em 2021.

