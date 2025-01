Foi divulgado o primeiro retrato de Rihanna no tribunal, um esboço que mostra a cantora a apoiar o companheiro e pai dos filhos, A$AP Rocky, que está a ser acusado de agressão com uma arma semiautomática contra Terell Ephron.

Como já tinha sido relatado anteriormente, a artista sentou-se ao lado da mãe e da irmã de A$AP Rocky, e quanto chegou ao tribunal tentou ser discreta.

O TMZ relata ainda que esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, Rihanna parecia estar mais relaxada do que no dia anterior, na quarta-feira, e que haviam menos pessoas no tribunal.

Veja abaixo o referido retrato de Rihanna.

A$AP Rocky, recorde-se, enfrenta as acusações de agressão e pode ser condenado até 24 anos de prisão.

