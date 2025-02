Um júri de Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, absolveu o rapper norte-americano A$AP Rocky de dois crimes de agressão, por supostamente ter disparado sobre um antigo colaborador, em 2021.

De acordo com a imprensa local, o júri chegou a um veredicto na terça-feira, 18 de fevereiro, após três horas de deliberação, num julgamento que durou cerca de três semanas e ameaçou acabar com a carreira do artista.

"Obrigado por me terem salvado a vida. Tomaram a decisão certa", disse o rapper, depois de ouvir o veredicto.

A$AP Rocky abraçou depois a companheira, a cantora Rihanna, que o tem apoiado no tribunal com os dois filhos pequenos, de acordo com a emissora ABC News.

Rakim Mayers, conhecido como A$AP Rocky, enfrentava duas acusações de agressão, depois de o amigo de longa data e colaborador Terell 'Relli' Ephron o acusar de o ter baleado com uma arma, em novembro de 2021, numa disputa perto de um hotel em Hollywood.

O artista declarou-se inocente, rejeitou um acordo judicial e enfrentou um julgamento no qual poderia enfrentar até 24 anos de prisão, caso fosse condenado.

A arma nunca foi encontrada e isso foi fundamental para o julgamento. O Ministério Público argumentou que era uma arma semiautomática e as testemunhas de defesa disseram que era uma arma de adereço - com cartuchos vazios - o que era consistente com a versão de Mayers, que não testemunhou.

Ephron, por sua vez, testemunhou que Mayers disparou e que uma bala lhe passou de raspão na mão.

O rapper nova-iorquino foi detido em abril de 2022 num aeroporto de Los Angeles, quando regressava de uma viagem com Rihanna.

Mayers alcançou a fama como membro do coletivo de hip hop ASAP Mob, onde adotou o nome, e que também incluía Ephron, amigo de infância. Foi nomeado duas vezes para os prémios Grammy.