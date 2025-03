Rihanna é 'mãe de dois', mas é possível que o terceiro filho esteja a caminho. Isto de acordo com um vídeo que circula nas redes sociais.

Nas imagens, a cantora surge aparentemente numa festa, a segurar uma bandeira do seu país natal, Barbados.

No vídeo, a artista tapa-se com a bandeira, até que a atira a alguém e, quando é filmada de lado, nota-se a zona do ventre mais saliente.

Recorde-se que Rihanna é mãe de Riot e RZA, fruto do seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.

O artista enfrentou recentemente uma batalha legal, tendo sido absolvido no julgamento que envolvia um ex-colaborador, baleado em Hollywood.

O rapper enfrentou duas acusações de agressão, depois de o amigo de longa data e colaborador Terell 'Relli' Ephron ter acusado de o ter baleado com uma arma, em novembro de 2021, numa disputa perto de um hotel em Hollywood.

O artista declarou-se inocente, rejeitou um acordo judicial e enfrentou um julgamento no qual poderia enfrentar até 24 anos de prisão, caso fosse condenado.

De acordo com a Hello!, a última audiência, em que foi absolvido, A$AP Rocky e Rihanna terão dito ao advogado do rapper, Joe Tacopina, que o próximo filho do casal se iria chamar "A$AP Joe".

