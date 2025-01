Rihanna esteve presente no julgamento do companheiro e pai dos seus dois filhos, A$AP Rocky, esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, em Los Angeles.

De acordo com o TMZ, a cantora tentou evitar os paparazzi quando chegou ao local e depois sentou-se na fila da frente entre a mãe e a irmã do rapper.

De recordar que A$AP Rocky está a ser acusado de duas agressões com ameaça de arma de fogo. Se for condenado, o rapper pode ficar com uma pena de até 24 anos de prisão. Isto depois de A$AP Rocky ter recusado um acordo em que se declararia culpado da acusação com pena recomendada de 180 dias de prisão e três anos de liberdade condicional.

