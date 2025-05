A$AP Rocky surpreendeu tudo e todos com uma joia única. O rapper, de 36 anos, esteve com a Vogue nos bastidores da Met Gala de 2025, que decorreu na segunda-feira, dia 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Num vídeo gravado nesse momento, A$AP Rocky exibiu um anel personalizado com uma 'estátua' da companheira, a cantora Rihanna, coberta de diamantes. A peça foi desenhada por Jason Arasheben, da Jason of Beverly Hills, como relata a People.

No entanto, o rapper não usou a peça na Met Gala, apenas a exibiu nos bastidores.

Veja nas publicações abaixo o referido anel e o vídeo dos bastidores com o artista.

Siga o link

Leia Também: A$AP Rocky e Rihanna querem "ter filhos com idades próximas"