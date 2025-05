Dakota Johnson deixou à mostra as tatuagens que tem no corpo ao comparecer no Festival de Cinema de Cannes com um vestido preto de alças finas e com as costas descobertas.

Esta segunda-feira, dia 19 de maio, a atriz destacou-se na passadeira vermelha do evento ao posar ao lado da colega Adria Arjona, e ambas mostraram-se muito bem dispostas enquanto posavam para os fotógrafos presentes.

De referir que Adria Arjona estava, na ocasião, com um vestido branco de gola alta e que marcava também a sua cintura. Veja as imagens que estão disponíveis na galeria.

Leia Também: Após confirmar gravidez, Rihanna e A$AP Rocky 'brilham' em Cannes