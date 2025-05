Adria Arjona contou com a companhia do namorado Jason Momoa na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, na quarta-feira, dia 21 de maio, na antestreia do seu novo filme com Dakota Johnson, 'Splitsville'

Depois do evento, a atriz recorreu à sua página de Instagram para destacar a sua passagem pela 'red carpet', tendo destacado também carinhosas palavras dedicas ao seu amor, Jason.

"Adoro poder partilhar um momento tão especial com o meu amor e o meu par preferido, para sempre, Jason Momoa", disse.

Por sua vez, o também ator retribuiu o carinho. "Tão orgulhoso de ti e tão feliz por estar ao teu lado", comentou Jason Momoa.