Jason Momoa, de 45 anos, esteve ao lado da namorada, Adria Arjona, de 32, e o casal não passou despercebido.

Ambos marcaram presença na antestreia da segunda temporada de 'Andor', que decorreu em Lightroom, no norte de Londres, na quinta-feira, dia 10 de abril, e o amor que os une ficou visível enquanto passavam pela passadeira vermelha.

No que ao look diz respeito, Adria Arjona - que alcançou a fama na primeira temporada de 'Andor' - deslumbrou com um vestido verde de seda, da Saint Laurent.

Já Jason Momoa optou por um fato em tons de rosa e camisa branca. Veja o casal nas imagens da galeria.

