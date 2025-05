Adria Arjona e Jason Momoa levaram o amor à passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, na quarta-feira, dia 21 de maio.

O casal posou para os fotógrafos presentes e acabou por protagonizar momentos de ternura, destacando-se o amor que os une.

Na sua página de Instagram, depois de ter estado no evento, Adria Arjona fez alguns agradecimentos e, claro, não se esqueceu do apoio que teve do seu amor.

"Adoro poder partilhar um momento tão especial com o meu amor e o meu par preferido, para sempre, Jason Momoa", disse na publicação que pode ver abaixo.