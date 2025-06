Já são conhecidos os novos rostos da sexta temporadada do programa 'Taskmaster', da RTP1. São eles: Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Almeida e Rui Melo.

A notícia foi partilhada esta segunda-feira através das redes sociais da estação pública. Ao anunciarem mais uma temporada do projeto, a RTP deu a conhecer as novidades.

"Está lançado o caos: Este é o novo elenco fixo da próxima temporada do 'Taskmaster Portugal'! Preparem-se para ver Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Almeida e Rui Melo a enfrentar as tarefas mais absurdas — com criatividade, desespero e muitas gargalhadas pelo caminho", pode ler-se no início da publicação.

Mas não é só. No decorrer dos dez episódios vão existir ainda "convidados surpresa ao longo da temporada!". "A estreia não é para já, mas será brevemente".

'Taskmaster' - Um programa que conquistou o público de todas as idades

A primeira edição do 'Taskmaster', versão portuguesa, estreou a 19 de março de 2022. Vasco Palmeirim é o anfitrião e Taskmaster e conta com a ajuda do assistente Nuno Markl que está presente em todas as provas do formato.

A primeira temporada teve como protagonistas o cantor Toy, as atrizes Inês Aires Pereira e Jessica Athayde e o humorista Gilmário Vemba. O sucesso foi imediato, o que fez com que o programa fosse renovado para uma segunda temporada com o mesmo elenco. Ambas as temporadas foram ganhas por Toy, que foi o protagonista de vários momentos icónicos como a prova em que era preciso comer uma melancia num minuto.

A terceira temporada chegou com novas caras. Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis e Wandson Lisboa foram os escolhidos e a vencedora foi a atriz que, na altura, estava grávida do seu primeiro filho.

A 16 de março de 2024 estreou-se a quarta temporada do programa que contou com a presença de Toy, Cândido Costa, Madalena Abecasis e Carolina Deslandes, tenho ganho o futebolista. A quinta temporada chegou a 22 de março de 2025 e trouxe duas novas caras ao painel. Ana Garcia Martins e Pedro Alves juntaram-se aos veteranos Gilmário Vemba e Gabriela Barros. O humorista venceu pela primeira vez o troféu.

A participação da influencer Ana Garcia Martins gerou algumas críticas nesta última temporada. 'A Pipoca Mais Doce', como também é conhecida, foi 'acusada' de estar sempre com "cara de enjoada" por alguns dos telespectadores. Ana resolveu responder nas suas redes sociais.