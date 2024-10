A notícia por que todos ansiavam chegou: a 5.ª temporada de 'Taskmaster' já está a ser gravada!

O anúncio foi feito na própria página de Instagram do programa da RTP 1, em colaboração com três elementos do elenco.

De volta ao formato televisivo, estão Gabriela Barros e Gilmário Vemba. Como concorrentes estreantes, entram Ana Garcia Martins e Pedro Alves. Vasco Palmeirim e Nuno Markl irão continuar a conduzir o programa.

"A confirmação que todos queríamos chegou, a 5ª temporada do Taskmaster já está a ser gravada! A espera vai valer a pena! Em breve, Ana Garcia Martins e Pedro Alves juntam-se aos veteranos Gilmário Vemba e Gabriela Barros para mais uma temporada do Taskmasteeeer. Ansiosos? Mal podemos esperar para mostrar a diversão que aí vem!", lê-se na legenda da publicação.

Também Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou duas fotografias no seu Instagram. Uma com o restante elenco e outra com o 'conhecido' patinho tão característico do programa.

"Yep, isto vai mesmo acontecer", escreveu.

Vasco Palmeirim aproveitou ainda para a felicitar: "Bem-vinda à Taskfamily!", pode ler-se num dos comentários.

Note-se que, até à data, Cândido Costa e Diogo Valsassina estavam previstos para o elenco da 5.ª temporada de Taskmaster.

Leia Também: Ana Guiomar e Diogo Valsassina separam-se: "As relações transformam-se"