Brad Pitt marcou presença na estreia do seu novo filme, 'F1: O Filme', em Londres, esta segunda-feira. Ao seu lado estava a namorada Ines de Ramon e, no mesmo evento, encontrou ainda o amigo Tom Cruise, com quem protagonizou momentos de cumplicidade.

Brad Pitt apareceu na tarde desta segunda-feira, 23 de junho, em Londres, para a estreia europeia da película 'F1: O Filme', do qual o ator, de 61 anos, é protagonista. O artista apareceu ao lado da namorada Ines de Ramon e os dois protagonizaram momentos cumplices na 'red carpet'. No que diz respeito aos looks, podemos dizer que Pitt arrojou na escolha. Aos 61 anos, Brad optou por um fato verde esmeralda, com um casaco assertoado, uma camisa noutro tom de verde e ainda um lenço de seda ao pescoço na mesma paleta de cores. Os óculos de sol em tons de castanho e com um formato em voga este ano dão o toque final ao look. Já a designer de joias, de 32 anos, levou o cabelo solto que combinou com um vestido justo de lantejoulas da marca Fendi, coleção primavera/verão 2024. (Pode ver estas imagens em detalhe na galeria). Quem também marcou presença neste evento foi o amigo de Brad Pitt, Tom Cruise. O encontro dos dois na passadeira vermelha foi marcado por muitas gargalhas e até abraços. (Veja também estas fotos na galeria). Uma nova fase na vida de Brad Pitt Aos 61 anos, Brad Pitt está a atravessar uma das melhores fases da sua vida. A viver um romance com Ines de Ramon, casada anteriormente com o ator Paul Wesley, há cerca de dois anos, esta relação é marcada pela discrição. Os dois foram vistos pela primeira vez num concerto de Bono Vox, em Los Angeles, e só mais recentemente é que aparecem em eventos oficiais lado a lado. Os amigos do ator mostram-se felizes por ele e confiantes na nova relação, já que consideram a designer de joias uma pessoa calma e tranquila, de acordo com o que ele precisava. "Ela não é nada dramática e eles estão a dar-se muito bem. É perfeita para ele", disse uma fonte próxima à revista People.

Aliás, Ines é a primeira namorada oficial de Brad Pitt desde a polémica separação com Angelina Jolie em 2016. Depois de 16 anos juntos e dois de casamento, o ex-casal chocou o mundo ao comunicarem que se iriam divorciar. O fim do casamento ficou marcado por várias controvérsias, sendo a mais grave as alegadas agressões da parte do ator para com o filho Maddox. Tudo terá acontecido numa viagem de avião entre França e a Califórnia e a atriz fez mesmo uma queixa onde refere que o ex-marido estaria alcoolizado.

No documento desta mesma queixa pode ler-se:

"Pitt agarrou Jolie pela cabeça e sacudiu-a, depois agarrou os ombros e sacudiu-a novamente, antes de empurrá-la contra a parede da casa de banho. [...] Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair da casa de banho [...] sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto", é revelado.

Na altura, a sua advogada referiu que o artista aceitava responsabilidade por alguns atos do passado mas não por coisas que não fez.

