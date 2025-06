Brad Pitt e Ines de Ramon proporcionaram um momento raro. O casal esteve junto na antestreia do novo filme do ator, 'F1', que aconteceu na segunda-feira, dia 16 de junho, em Nova Iorque.

Como seria de esperar, Brad Pitt e Ines de Ramon não passaram despercebidos na passadeira vermelha do evento... e na rua.

Para a ocasião, no que ao look diz respeito, o ator escolheu um clássico fato escuro com uma camisa branca. Já a companheira optou por um conjunto de duas peças claras, com alguma transparência, e uma mala Chanel branca.

Veja as fotografias do casal na galeria.

