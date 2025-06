"21.06.25: O dia mais bonito da minha vida", estas foram as palavras escolhidas por João Cajuda para descrever o dia do seu casamento com o namorado de longa data, João Pedro Caldeira, que aconteceu na passada sexta-feira.

Foram várias as caras conhecidas que marcaram presença no enlace, entre elas, as atrizes Helena Costa, Joana Duarte e Sara Prata.

Ambas partilharam diversas imagens da festa de casamento - de sonho - nas respetivas contas de Instagram (fotografias que poderá ver na galeria).

"Quando duas almas gémeas se encontram a magia acontece! Que sorte que tenho em fazer parte desta história. Amo-vos amigos! Que continuem a ser felizes e a inspirar-nos com o vosso amor", escreveu na legenda da partilha Joana Duarte, mostrando-se visivelmente feliz pelo casal amigo.

Também no mesmo espírito de romance, Helena Costa escreveu: "Que dia! Que orgulho nos meus amigos e nas amizades de 20 anos! O que me ri e o amor que senti! Muitas felicidades João Cajuda e João Pedro Caldeira. O melhor para vocês!".

Uma partilha (no Instagram) repleta de amor e as reações dos famosos

Foram várias as caras conhecidas que reagiram à publicação que João Cajuda fez na sua página de Instagram na qual posa com o companheiro, João Pedro Caldeira, vestidos a preceito para darem o nó.

A primeira reação a destacar-se foi a de Sara Prata, grande amiga do casal, que também esteve presente no casamento. "Foi maravilhoso. Guardado nos nossos corações sem dúvida como um dia tão bonito e feliz. Guardado para sempre! Amo-vos", escreveu.

Também o ator Pedro Carvalho reagiu, deixando um comentário com uma vários emoji de coração.

Já Paula Lobo Antunes, igualmente atriz, desejou os "parabéns" ao casal, notando que estavam "lindos".

"Não aguento", foram as palavras deixadas por Ana Guiomar. Sofia Ribeiro também reagiu, escrevendo: "Lindos! Felicidades".

Numa outra partilha na rede social, mas nas stories, João Cajuda mostrou-se assoberbado (de forma positiva) com os festejos deste dia.

"Ainda a tentar perceber o que aconteceu! Famílias e amigos juntos! Que onda de alegria e amor! Se tivesse nascido só para viver o dia de ontem, já tinha valido! Obrigado!", realçou.

Fotografia do casamento com João Pedro Caldeira partilhada por João Cajuda© Instagram/João Cajuda

A cerimónia, vale a pena destacar, aconteceu na Herdade do Sobroso, Alqueva, no Alentejo.

João Cajuda, de 40 anos - e filho do treinador de futebol Manuel Cajuda - destacou-se ao longo dos últimos anos como agente de viagens. Investindo na área, acabou por criar uma agência, a Leva-me, que organiza viagens inesquecíveis a destinos de sonho como o Japão, Grécia, Tailândia, Vietname, entre outros. A maioria esgota em tempo recorde.