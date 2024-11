Depois do funeral do filho mais novo de Graça Ribeiro Telles, o marido e pai do pequeno Vicente reagiu nas redes sociais.

João Vicente Caldeira recorreu à página de Instagram para mostrar uma foto de família, onde é possível ver a mulher e as quatro filhas, com o emoji de um 'anjinho' no meio, fazendo referência ao bebé que morreu.

"Obrigado por tanto apoio e tantas orações! Estão a ser atendidas", escreveu João.

O acidente que vitimou Vicente, de apenas dois meses, ocorreu no passado dia 13 de novembro. Graça seguia no carro com os cinco filhos, ia a caminho de casa, em Coruche, despistou-se e embateu contra dois carros.



© Instagram - João Vicente Caldeira

