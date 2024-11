João Vicente Caldeira, marido de Graça Ribeiro Telles, falou com o blogue 'Farpas' sobre o trágico acidente que resultou na morte do seu filho mais novo, Vicente, de dois meses, e que deixou as restantes filhas e mulher feridas.

"As pessoas têm sido impecáveis. Merecem saber sobre a evolução das coisas", começou por justificar.

"Estão a evoluir devagarinho. A Xinha [Graça Ribeiro Telles Caldeira] está em casa, mas ainda muito condicionada, sem poder sair", contou, acrescentando depois que a filha mais velha de ambos já "teve alta", no entanto, está "muito limitada porque tem a bacia partida".

"A Amélia, uma das gémeas, está a evoluir bem da fratura da bacia e do traumatismo. Deve ter alta ainda esta semana", partilhou de seguida.

"A Carmo, que esteve em coma induzido, tem vindo a recuperar e a acordar muito devagarinho. Ainda não está completamente consciente, mas os sinais que vai dando são bons", continuou, mostrando-se esperançoso na recuperação "total" da menina, apesar de ser um processo demorado.

"A outra gémea, a Graça, é a que está pior. Tem várias lesões na medula e não mexe as pernas e o braço direito. Mas por enquanto o foco é no abdómen, onde foi operada ao intestino e ao ureter e ao pulmão direito que colapsou", revelou, acrescentando, por fim, que a menina "está a evoluir bem, sendo que é uma recuperação lenta também".

