"Casa!": foi desta forma que João Vicente Caldeira, marido de Graça Ribeiro Telles, atualizou o estado de saúde da mulher, após o trágico acidente de carro, que tirou a vida ao filho mais novo do casal, o pequeno Vicente, de dois meses, no dia 13 de novembro.

Conforme noticia o blogue Farpas esta terça-feira, 3 de dezembro, uma das gémeas, de seis anos - Amélia - teve alta hospitalar.

Numa imagem que João Vicente partilhou no Instagram, é possível ver Amélia com a mãe, Graça, e ainda uma das irmãs, Assunção, de nove anos, a primeira a ter alta.

Assim, apenas duas das filhas continuam internadas no Santa Maria, informou o pai à publicação: tratam-se de Carmo, de sete anos, que fraturou as pernas e sofreu um traumatismo craniano, e Graça, que para além de uma lesão vertebral, foi diagnosticada com graves lesões abdominais.

"Agora as nossas atenções estão viradas para a Graça que ainda está a recuperar das lesões abdominais. Está a melhorar mas é tudo muito devagar. Vai demorar tempo. E resolvido isso começamos a focar-nos na recuperação e reabilitação dela", notou João Vicente Caldeira ao Farpas.

