No dia 30 de dezembro, por volta das 21h30 (horário de Lisboa), a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova no signo de Capricórnio e forma um ótimo aspeto com Saturno em Peixes. Este período, com cerca de três semanas, indica concretização de planos e projetos, bem como novidades que chegam para ficar. É um momento propício para nos envolvermos em novos projetos, surgirem oportunidades de trabalho ou até conhecermos alguém especial, podendo iniciar um romance que rapidamente se torne sério e comprometido. Também poderá haver um aumento de rendimento, seja através de um investimento, um projeto que comece a apresentar bons resultados, um aumento de salário ou uma nova fonte de rendimentos. Todos sentiremos os benefícios desta formidável lunação, especialmente na concretização de planos e projetos, tanto na vida pessoal como profissional.

Carneiro

Nativos de Carneiro podem receber uma excelente notícia relacionada com os seus projetos profissionais e planos de negócios, que têm grandes probabilidades de serem aprovados. A sua carreira dá um passo em frente e, já em janeiro, algo muito significativo pode concretizar-se. Isto pode estar ligado a uma promoção ou a um novo contrato de trabalho.

Touro

Os taurinos, que já possam estar envolvidos em projetos relacionados com empresas ou pessoas estrangeiras, podem esperar um bom progresso a partir desta lunação. Estes projetos podem incluir publicações, publicidade ou atividades na internet. Renovação da fé e do otimismo são promessas deste período.

Gémeos

Geminianos estarão envolvidos em acordos e negócios que envolvam grandes somas de dinheiro e a possibilidade de novas parcerias financeiras. Este período está relacionado com a concretização de projetos em conjunto, novos investimentos, processos de divórcio ou inventários que tragam aumento de rendimentos.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo podem esperar movimento positivo nos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Parcerias e sociedades comerciais ganham força e podem concretizar-se nas próximas semanas. Uma pessoa especial pode surgir na sua vida, trazendo mudanças positivas e possivelmente um novo romance.

Leão

Os leoninos, que enfrentaram problemas e dificuldades no dia-a-dia, especialmente no trabalho, podem esperar uma agradável surpresa nas próximas semanas. Este período promete dinamizar projetos profissionais. Se estiver à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, há motivos para comemorar.

Virgem

Os virginianos estarão mais abertos, alegres e voltados para a vida social, após um período de reserva e introspeção. Uma pessoa interessante pode cruzar o seu caminho e mexer com o seu coração. Há possibilidade de começar um romance. Se está a tentar engravidar, as próximas semanas podem trazer boas notícias.

Balança

Os librianos estarão mais focados na casa e na família. Este período pode trazer uma forte necessidade de estar mais próximo dos seus entes queridos. Mudanças de casa, cidade ou até país não estão descartadas, assim como a compra ou venda de imóveis. Será um momento de reflexão e interiorização.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão mais sociáveis, comunicativos e envolvidos em atividades intelectuais. Este é um excelente período para retomar os estudos ou começar um novo curso. Viagens curtas, tanto a trabalho como lazer, podem ser frequentes nas próximas semanas.

Sagitário

Sagitarianos podem preparar-se para boas notícias na área financeira. Um projeto ou contrato que envolva aumento de rendimentos pode ser negociado e assinado. Pode surgir uma nova empresa interessada nos seus serviços ou uma oportunidade de promoção.

Capricórnio

Os capricornianos serão os mais impactados por esta lunação, com mudanças significativas na vida pessoal e/ou profissional. Algo novo pode começar a ser delineado, trazendo crescimento e expansão, especialmente após anos de desafios. Este período promete progresso positivo.

Aquário

Os aquarianos estarão mais reservados, reflexivos e em contacto profundo com as suas emoções, que passam por um processo de transformação muito positivo. É um momento ideal para iniciar uma boa terapia, especialmente aquelas que integram mente e corpo.

Peixes

Os piscianos estarão mais envolvidos na vida social e nas amizades, tanto novas como antigas. Uma nova amizade pode trazer mudanças importantes e significativas. É bastante provável que receba um convite para liderar uma nova equipa, possivelmente ligada a um projeto social ou político.