No dia 22 de setembro, acontece o equinócio de outono e da primavera no Hemisfério Sul, momento em que o dia e a noite têm a mesma duração e estamos no grau zero do signo de Balança, o primeiro signo da segunda metade do zodíaco.

Balança é um signo de ar, regido por Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, portanto, um signo de trocas, que envolve todo o tipo de relações. Quando o Sol entra em Balança, algo acontece dentro de nós, uma espécie de consciência do outro, de que vivemos em sociedade e que todos temos espaço e voz. Tornamo-nos menos egocêntricos, mais empáticos e preocupados com as necessidades e o bem-estar de todos, especialmente das pessoas do nosso convívio.

Balança traz consigo o outro e tem a certeza de que "é impossível ser feliz sozinho". Balança é o signo dos relacionamentos de amizade, os afetivos, os românticos, mas também os que envolvem parcerias e sociedades. Em Balança, encontramos a gentileza, a dúvida, a dependência, a capacidade de mediar, a diplomacia, o amor idealizado e conceituado, a ausência de paixão.

Balança é simbolizado pela balança, o que não quer dizer que sejam equilibrados, mas sim que procuram equilíbrio, a justa medida entre duas partes, a justiça. A coisa mais difícil para as pessoas deste signo é fazer escolhas, tomar partido, definir uma posição. Balança, na maioria das vezes, fica "em cima do muro", pois consegue ver o bom, o belo e o bem em ambas as partes.

Balança precisa da beleza e do equilíbrio, não suporta ambientes desarmónicos, malcheirosos, gritaria, "confusões". Balança foge de confrontos, discussões, e não sabe lidar com desavenças. Tem um grande amor pela beleza, pelas boas roupas, bons móveis, bons acessórios, boa comida, bons vinhos, boas viagens. Normalmente, onde existe o culto à beleza, lá estão.

Todos seremos influenciados pela entrada do Sol neste signo; todos nos tornamos mais pacientes, mais preocupados com a beleza perante o espelho (podemos tentar melhorar o corte ou a cor do cabelo), emagrecer um pouco, começar um novo programa de exercícios ou uma dieta, tudo em busca de uma imagem mais equilibrada.

A vida social ganha um saboroso movimento com a passagem do Sol por Balança e conseguimo-nos relacionar com mais facilidade, fazer novas amizades e renovar as antigas. É comum ser um período bastante agradável, com alguns eventos sociais e encontro com amigos. Relacionamentos que começam nesta fase trazem consigo a marca da gentileza, da delicadeza, da necessidade do equilíbrio e da empatia.

Vamos todos sentir mudança na energia; no entanto, cada vai sentir em uma área diferente da vida.

Carneiro

Os carneiros vão perceber a importância dos relacionamentos e de olhar para o próximo e não somente para si mesmos. O período envolve um novo movimento nas relações pessoais e profissionais, com abertura para novas amizades e possíveis romances. Uma parceria comercial pode começar a ser negociada.

Touro

Taurinos e taurinas vão estar mais focados nos relacionamentos de trabalho e nos projetos, novos e em andamento. O trabalho conquista uma importância maior e será executado com menos problemas e obstáculos. A saúde, especialmente do corpo, também passa a ter maior importância neste período.

Gémeos

Geminianos e geminianas vão ter maior abertura para o amor e para os romances, que acontecem com mais facilidade. Vão estar mais afetivos, acolhedores, gentis e sedutores. Por outro lado, o relacionamento com os filhos ganha importância e estes são tempos de maior proximidade e melhoria da relação.

Caranguejo

Caranguejos vão estar mais fechados, mais voltados para a vida doméstica e familiar. Estar em casa e perto dos seus vai restabelecer a sua energia vital. O período é ótimo para se envolver numa reforma ou mesmo na compra e/ou venda de um imóvel. Pode haver a decisão de mudar de casa, cidade ou país.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais abertos e comunicativos, mais voltados para a vida social e para os amigos. O período é ótimo para novas relações de amizade e para fortalecer as antigas. Bons contactos podem ser feitos durante este período, tanto pessoais como de trabalho. Um projeto ou contrato pode ser negociado e firmado.

Virgem

Virginianos e virginianas vão se focar mais nos assuntos financeiros, investimentos, financiamentos, negociação de projetos e contratos que envolvem o aumento da sua renda e lucros. O dinheiro ganha força e espaço na sua vida neste período, que dura quatro semanas. A vida financeira fica mais fácil.

Balança

Balança será o mais impactado pela passagem do Sol no seu signo, pois um novo ano astral começa por trazer de volta a energia vital, que foi derrubada nas últimas semanas. Este é um tempo para colocar em prática tudo o que foi idealizado, planos e projetos. O período marca o encerramento de um ciclo e o início de outro.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas vão estar mais fechados e voltados para a sua interioridade, para a reflexão, pois este é aquele período do ano que a vida pede um balanço dos últimos 12 meses. A sua energia vital pode diminuir, portanto, é um tempo para desacelerar, tanto no trabalho como nos pensamentos, e exigir menos de si próprio.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas vão sentir a vida social começar a movimentar-se e a ganhar força. Novas amizades podem ser feitas e as antigas serão renovadas. Este é um tempo para se dedicar a projetos em equipa e a fazer novos contactos, pessoais e profissionais, especialmente se estiver envolvido com grandes empresas, clubes e instituições.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas podem começar a comemorar a melhoria da sua imagem social e profissional, assim como o reconhecimento pelos seus talentos e trabalho. Estará em destaque e tudo o que começar agora, relacionado ao trabalho, promete dar bons frutos. O sucesso começa a caminhar ao seu lado.

Aquário

Aquarianos e aquarianas estarão mais focados nos projetos de médio prazo, especialmente os que envolvem multinacionais, pessoas estrangeiras, publicações e multimédia. Tudo o que estiver relacionado com a internet tende a dar bons frutos. Por outro lado, sentirá uma forte necessidade de se abrir à espiritualidade.

Peixes

Piscianos e piscianas estarão mais reservados e focados numa espécie de limpeza emocional. O contacto com emoções profundas fica mais intenso e, depois de um mergulho neste mundo, sente-se uma sensação de renovação e renascimento. Por outro lado, questões que envolvem parcerias financeiras