A verdade é que a mudança faz parte do guião da vida neste planeta e, quanto mais resistimos a ela, mais sofremos. O budismo ensina-nos que a maior lei que rege este mundo é a impermanência. Por isso, quando as mudanças chegam, o melhor a fazer é colocar os remos dentro do barco e seguir o fluxo da vida, sempre atentos aos sinais.

2025 será, essencialmente, um ano de mudanças intensas, que impactarão alguns signos, trazendo ou favorecendo o amor nas suas vidas. Quais são estes?

Caranguejo

Plutão deixou Capricórnio em 2024, abrindo as portas para o amor na vida dos nativos de Caranguejo. Não há nada que impeça este signo de encontrar alguém especial e viver um relacionamento romântico gratificante. Contudo, as coisas melhoram mesmo no segundo semestre, com a entrada de Júpiter em Caranguejo, trazendo inúmeras oportunidades amorosas.

Sagitário

A partir de fevereiro, Sagitário pode começar a celebrar as novas oportunidades amorosas que vão surgir. Pelo menos durante o primeiro semestre com Júpiter a retomar o movimento direto e a influenciar os relacionamentos dos nativos deste signo, Sagitário só estará sozinho se assim o quiser.

Capricórnio

Plutão vai deixar de pressionar Capricórnio e a vida vai fluir com menos obstáculos em todas as áreas. Para além disso, Urano vai sair de Touro, o signo que rege o amor e o romance na vida dos nativos de Capricórnio. No segundo semestre, pode esperar pela chegada triunfal de um novo amor. Está na hora de comemorar.

Aquário

Embora Plutão traga mudanças desejadas ou não à sua vida entre fevereiro e o início de junho, pode contar com novas oportunidades de romance graças a Júpiter em Gémeos. Contudo, em julho, Urano – o planeta do novo e do imprevisível – entra em Gémeos, movimentando intensamente o seu coração. No entanto, não há garantias de que se trate de amor verdadeiro.

Peixes

Entre maio e setembro, Saturno, que tem trazido inúmeros obstáculos e desafios à sua vida desde março de 2023, deixará o seu signo para entrar em Carneiro. Adicionalmente, o segundo semestre será marcado pela entrada de Júpiter em Caranguejo, signo que rege o amor na sua vida. A partir de junho e durante um ano, terá inúmeras oportunidades para amar e ser correspondido.

Estes signos terão 2025 como um ano de transformações significativas no amor, com momentos para celebrar e oportunidades para abraçar novas histórias.