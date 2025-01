As mudanças dever-se-ão ao facto de todos os planetas transpessoais, ou seja, aqueles que permanecem mais tempo em cada signo, mudarem para outros. Plutão, o mais poderoso de todos, já saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. Urano e Neptuno deixam Touro e entram em Carneiro durante alguns meses. Júpiter, o mais rápido entre os planetas mais influentes, deixa Touro e começa a transitar por Gémeos. Com estas alterações, as energias também se transformam e as nossas vidas acompanham este fluxo. O amor, o dinheiro, os negócios, o trabalho e a saúde vão passar por modificações para alguns signos. Hoje, destacamos aqueles que vão obter mais beneficios nas finanças e negócios graças a estas mudanças.

Carneiro

Entre julho e outubro, Urano deixa Touro, trazendo também o fim de um período de instabilidade financeiro, pelo menos durante estes meses. Desde 2018, sente dificuldades em estabilizar as suas finanças e construir uma vida material mais segura.

Touro

Até ao início de junho, Júpiter, o planeta das bênçãos e prosperidade, estará em Gémeos, signo que rege as finanças na sua vida. A partir de fevereiro, vai sentir os negócios e as finanças a ganharem um movimento mais fluido, que apontará para expansão e crescimento.

Gémeos

A partir de junho e durante um ano, sentirá que o dinheiro chegará com mais facilidade à sua vida, com novas portas a abrirem-se e trazendo consigo oportunidades de ganhos. Passará por um período de aumento de rendimentos e lucros que se manterá durante todo o ano.

Caranguejo

Entre junho de 2025 e julho de 2026, Júpiter estará no seu signo, abrindo portas e trazendo novas oportunidades para várias áreas da sua vida. Júpiter expande tudo aquilo que toca, por isso, pode contar com um período de crescimento geral, incluindo nas finanças.

Sagitário

Após alguns anos marcados por possíveis perdas financeiras, irá experienciar um período em que grandes negócios voltam a surgir na sua vida. Poderão surgir bons investimentos ou encontrará um excelente parceiro ou investidor para um projeto seu.

Capricórnio

Com Plutão na área financeira do seu mapa, terá acesso a novas oportunidades de ganhos. No entanto, em 2026, será prudente não dar passos demasiado grandes. Grandes negócios envolvendo somas consideráveis de dinheiro vão surgir na sua vida sem grande esforço. Confie no seu famoso instinto para o dinheiro.

Estes signos terão um 2025 com novas oportunidades financeiras, expansão nos negócios e maior estabilidade, acompanhando as energias transformadoras do ano.