Sábado, dia 23 de agosto, foi a terceira de quatro noites a atuar na Meo Arena em Lisboa, e chegou-lhe uma novidade muito especial.

Numa publicação que Luan Santana fez no Instagram depois de ter subido ao palco, o cantor brasileiro revelou que entrou no top do Spotify Portugal.

"Que noite, Lisboa. Eu não tenho muitas palavras para descrever este nosso encontro hoje. Mais de 20 mil pessoas na arena, transmissão ao vivo no canal do meu parceiro Cristiano e ainda acabei de saber que colocamos 10 faixas no Top 200 do Spotify Portugal. Vocês são inacreditáveis", destacou ao mostrar algumas fotografias captadas durante o concerto.

"Sou o homem mais feliz do mundo por vos ter. Muito obrigado, amanhã tem mais", acrescentou, por fim, referindo-se ao quarto e último concerto na Meo Arena que vai decorrer na noite deste domingo, dia 24 de agosto.

De recordar que Dolores e Elma Aveiro estiveram presentes neste terceiro concerto de Luan Santana em Portugal.

A mãe e a irmã de Cristiano Ronaldo publicaram algumas imagens dos bastidores com o cantor brasileiro.