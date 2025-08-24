Apesar de várias fontes dizerem que Austin Butler e Zoë Kravitz não são um casal, os atores ficaram novamente no centro dos rumores.

Isto porque os atores, que integram o elenco de 'Caught Stealing', foram apanhados num bar em Paris esta semana, como relata o Daily Mail.

Além de terem desfrutado de uma bebida, o que também não passou despercebido foi o abraço e a proximidade enquanto estavam na companhia um do outro depois da antestreia do filme, na quinta-feira.

Uma fonte conversou com o Daily Mail e comentou a "química" entre ambos que não passou despercebida.

"Há definitivamente química entre eles e eles estão a adorar este tempo que estão a passar juntos enquanto promovem o filme", disse a fonte.

"Não é propriamente um romance, mas o Austin também não foi colocado na 'friendzone'. Trabalhar juntos no filme foi intenso, já que o realizador Darren Aronofsky é conhecido por pressionar os atores. Promover e poderem passar tempo juntos sem essa pressão foi a recompensa para ambos", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "O Austin acha a Zoe simpática e muito divertida, os amigos não ficariam surpreendidos se algo acontecesse."

O Daily Mail relatou ainda que entrou em contacto com os representantes de Austin Butler e Zoë Kravitz para obter um comentário sobre estas novas informações, mas não obteve resposta até à data.

As imagens deste encontro não tardaram a chegar à imprensa internacional... e às redes sociais. Veja nas publicações abaixo.

Foi em abril que uma fonte comentou pela primeira vez a "química deles". "É tão boa fora do ecrã quanto dentro do ecrã. O Austin e a Zoë têm-se mantido discretos e ainda não estão a colocar rótulos em nada. Ambos são muito respeitosos com os seus ex-companheiros e estão apenas a ver no que é que as coisas dão", acrescentou.

No entanto, no passado mês de julho várias fontes disseram ao TMZ que Austin e Zoë não são um casal e que são apenas amigos.

Ainda assim, a proximidade quando passaram pela passadeira vermelha num evento de promoção do novo filme, 'Caught Stealing', na passada terça-feira, em Londres, não deixou ninguém indiferente.