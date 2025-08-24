Nos últimos tempos, Jennifer Aniston e Jim Curtis têm estado no centro das atenções devido aos rumores de que estão a viver um romance. E, de facto, têm sido vistos juntos.

Aliás, Jennifer Aniston passou o verão com o alegado namorado, Jim Curtis, com quem foi vista pela primeira vez num iate durante as férias em Maiorca, em julho.

Uma fonte disse à People que esta é a primeira relação da atriz nestes últimos tempos, isto porque "não teve um relacionamento sério durante algum tempo". Ainda assim, não deixa de destacar que a ligação com Jim Curtis "parece diferente".

"O Jim é ótimo. Os amigos próximos dela adoram-no. É incrível estar perto dele. Ele tem uma energia muito calma e segura. A Jen adora isso", comentou a fonte.

Mas não ficou por aqui e acrescentou que a atriz está "habituada a andar a mil à hora enquanto está entre projetos", mas que Jim Curtis "ajudou-a a desacelerar".

"Ela pode ser muito dura com ela própria... Ele dá-lhe apoio de uma forma que parece algo novo", continuou a fonte.

O casal tem estado com amigos, e foi visto pela primeira vez no West Village com Jason Bateman e a mulher do mesmo, Amanda Anka, num encontro que durou cerca de três horas. Depois, a atriz e Jim foram fotografados a regressar ao hotel.

Jennifer Aniston e Jim Curtis foram novamente fotografados, mas desta vez após um encontro com Courteney Cox e Johnny McDaid (companheiro de longa data da estrela de 'Friends'), no dia 18 de agosto.

Jim também esteve presente a apoiar a atriz num evento da sua marca de cuidados com o cabelo, a LolaVie, em Los Angeles, no dia 20 de agosto.

Os romances passados de Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston, recorde-se, esteve casada anteriormente com Justin Theroux, de quem se separou em 2018, dois anos e meio depois de terem dado o nó. A atriz esteve ainda casada com Brad Pitt, entre 2000 a 2005.

Quem é o novo amor de Jennifer Aniston, Jim Curtis?

De acordo com a imprensa internacional, Jim Curtis é coach e autor. Tem uma conta no Instagram que tem vindo a crescer, pois ainda no mês passado somava mais de 560 mil seguidores e agora já conta com 617 mil.

É através da rede social que Jim partilha com regularidade citações inspiradoras para ajudar as pessoas a "libertarem-se do passado e dos padrões" e encontrar o amor. E, dizem fontes, tem ajudado Jennifer a "valorizar-se e a sentir orgulho de tudo o que construiu".

Leia Também: Jennifer Aniston apaixonada? Os rumores sobre o novo romance da atriz