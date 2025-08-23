Foi esta semana que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram ao mundo a grande novidade: adotaram uma menina. Esta nova fase da vida do casal acontece cerca de quatro anos depois de terem começado a namorar.

Foi no início de junho de 2021 que o casal deu início aos rumores de romance, depois de terem sido vistos de mãos dadas em público, no dia 17 desse mês, em Nova Iorque.

Estas imagens foram captas após o filho de Jon Bon Jovi ter tirado uma selfie com a atriz de 'Stranger Things' e ter publicado a imagem no Instagram.

Meses mais tarde, no dia 1 de novembro de 2021, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi oficializaram a relação no Instagram. Na altura, a atriz publicou na rede social uma imagem em que aparece a beijar Jake Bongiovi. Veja ou recorde abaixo.

Nesse mesmo ano, o casal passou o primeiro Natal junto. Aliás, este momento especial também ficou eternizado no Instagram com uma fotografia de ambos que Millie publicou na rede social no dia 25 de dezembro.

No dia 19 de fevereiro de 2022, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estiveram juntos pelo aniversário da atriz, quando esta comemorou 18 anos.

No mês seguinte, mais precisamente no dia 13 de março de 2022, Bobby Brown e Jake Bongiovi estrearam-se como casal numa passadeira vermelha, que aconteceu na cerimónia dos BAFTA Film Awards, no Royal Albert Hall, em Londres.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi© Getty Images

E quando Jake Bongiovi fez anos no dia 7 de maio de 2022, Millie Bobby Brown não deixou passar em branco a data e assinalou na sua página de Instagram.

Mais tarde, no dia 14 de maio de 2022, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi marcaram presença na estreia da quarta temporada da série 'Stranger Things', em Nova Iorque.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi© Getty Images

Jake Bongiovi faz questão de acompanhar de perto a atriz e até visitou os estúdios onde é gravada a série 'Stranger Things'. Este foi outro momento especial que Millie destacou na sua página de Instagram.

A 27 de outubro de 2022, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi marcaram presença na antestreia de 'Enola Holmes 2', em Nova Iorque.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi© Getty Images

No ano seguinte, quando Millie Bobby Brown celebrou o seu 19.º aniversário, Jake Bongiovi fez uma publicação na sua página de Instagram para felicitar publicamente a amada.

Em abril de 2023, Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown ficaram noivos e anunciaram a novidade na mesma rede social.

Novamente no dia 7 de maio de 2023, a atriz assinalou publicamente o aniversário do então noivo.

E foi no dia 24 de maio de 2024 que Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi deram o nó. O casamento foi secreto e contou apenas com a presença dos familiares mais próximos.

Mas não ficaram por aqui e trocaram os votos pela segunda vez em Itália, como mostraram aos seguidores no dia 2 de outubro desse mesmo ano.

A 27 de fevereiro de 2025, o casal posa junto na passadeira vermelha da antestreia de 'The Electric State' - nessa altura já como marido e mulher.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi© Getty Images

Agora, no dia 21 de agosto, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram que a família cresceu ao terem adotado uma menina.

