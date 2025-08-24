Lady Gaga recebeu palavras de incentivo antes de subir a um palco que lhe é especial. Na estrada com a digressão 'Mayhem Ball', a cantora atuou na cidade natal, em Nova Iorque, na noite de sexta-feira, dia 22 de agosto.

"Lembro-me de lutar muito, lutar muito pelos meus sonhos, por aquilo em que acreditava e por mim mesma", disse a cantora ao público, recordando os seus passos para conseguir construir a carreira que hoje tem no mundo da música.

E foi nesta altura que contou que recebeu palavras de incentivo de uma grande amiga antes deste concerto na cidade natal.

"Estava com a minha amiga China antes do espetáculo... e disse-lhe: 'Acho que vou lutar para estar à altura das expectativas deste espetáculo, porque quando estou em Nova Iorque, sinto que tenho de lutar. Tenho que merecer, tenho que ir em frente", contou Lady Gaga.

Em resposta, a amiga disse-lhe algo que "foi muito especial" para a cantora. "Às vezes não precisas de lutar, só precisas de estar presente." Palavras que Lady Gaga fez questão de partilhar com o público, afirmando que as mesmas "significaram muito para ela".

Além disso, Lady Gaga contou também com uma forte mensagem do noivo, Michael Polansky. "Antes de subir ao palco, o meu noivo, o Michael, disse-me: 'Quando estiveres lá, deixa que eles te preencham'."

De acordo com a People, a artista continuou a cantar o tema 'Hair', do segundo álbum de estúdio, 'Born This Way', que ainda não tinha tocado em digressão. Lady Gaga comentou junto dos fãs que este álbum era "muito especial".

"Tenho a certeza que todos os meus álbuns não podiam ter sido feitos sem Nova Iorque, mas mais certeza tenho que este álbum não podia ter sido feito sem Nova Iorque", afirmou.

"Isto é para todos vocês e para todos os vossos sonhos, para que, talvez, às vezes deixem de lutar e apenas estejam presentes", acrescentou, citando as palavras da amiga.

Antes do espetáculo, de destacar, Lady Gaga, de 39 anos, e Michael Polansky, de 41 anos, foram vistos durante um encontro romântico em Nova Iorque, no dia 21 de agosto, no The Corner Store.

Lady Gaga e Michael Polansky começaram a namorar em 2020 e foi revelado o noivado em 2024.

O pedido de casamento tornou-se público na altura em que atuou na abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, tendo-se referido a Michael como "o seu noivo".