No dia 1 de dezembro, por volta das 3h30, a Lua inicia um novo ciclo, entrando na fase Nova em Sagitário. Forma um aspeto tenso com Júpiter em Gémeos e Saturno em Peixes, mas também um excelente aspeto com Marte em Leão. Este período promete dias de inspiração, de busca por propósito e pela necessidade de olhar em frente e para cima, mas sempre com os pés bem assentes no chão para concretizar planos e projetos.

Por um lado, a fé, o otimismo e a esperança são renovados, acompanhados de uma forte necessidade de encontrar um significado mais profundo para os acontecimentos das nossas vidas. Por outro, a realidade força-nos a trilhar caminhos mais seguros, evitando riscos desnecessários.

Sagitário: signo do ensino e de aprendizagem

Sagitário, um signo ligado ao ensino e à aprendizagem, pode incentivar-nos a começar um novo curso superior ou a explorar respostas filosóficas e espirituais que ressoem com a nossa realidade. O centauro, símbolo deste signo, aponta para metas e objetivos, tanto terrenos como espirituais.

Embora esta fase lunar tenha impacto em todos, os signos mais influenciados são Sagitário e Gémeos, que poderão ver os seus relacionamentos serem mais ativados.

Descubra como este novo ciclo vai afetar o seu signo:

Carneiro

Os nativos de Carneiro vão sentir uma necessidade de procurar respostas filosóficas ou espirituais. Este é um período propício para investir em estudos superiores, que podem estar relacionados com universidades, concursos públicos ou espiritualidade. Está na hora de concretizar os seus planos e projetos.

Touro

Os nativos de Touro vão estar mais focados nas finanças, especialmente em investimentos relacionados com parcerias ou sociedades. No entanto, Saturno aconselha a ser realista e a adiar grandes financiamentos. A prioridade deve ser a concretização de projetos já iniciados.

Gémeos

Os nativos de Gémeos vão sentir uma maior agitação na vida social, com possibilidades de fortalecer amizades antigas e criar novas. Esta fase é favorável para os relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Uma parceria comercial pode ser negociada ou concluída.

Caranguejo

Para os nativos de Caranguejo, esta Lua Nova traz mudanças positivas na rotina, sobretudo no trabalho. Um novo projeto pode ser aprovado, uma proposta de emprego pode surgir, ou até mesmo o início de um novo negócio. É tempo de implementar planos profissionais.

Leão

Os nativos de Leão vão estar mais envolvidos na vida social, com oportunidades para fazer novas amizades e integrar projetos criativos ou artísticos. Este período também favorece o início de um romance que tem potencial para se tornar em algo mais sério.

Virgem

Os nativos de Virgem vão sentir um maior foco em questões familiares ou relacionadas com o lar. Esta fase pode trazer oportunidades para trabalhar a partir de casa ou até para negociar a compra ou venda de um imóvel. Emocionalmente, pode sentir-se numa oscilação entre a fé e o medo.

Balança

Os nativos de Balança poderão sentir uma necessidade de expandir conhecimentos e começar um novo curso. Este período também favorece o envolvimento em projetos ou negociações de contratos. Uma viagem rápida com amigos pode trazer renovação e boas energias.

Escorpião

Os nativos de Escorpião devem estar atentos às finanças. Embora este período seja favorável para encontrar novas fontes de rendimento, é essencial equilibrar otimismo com realismo. Analise bem os seus gastos antes de tomar decisões financeiras importantes.

Sagitário

Os nativos de Sagitário serão os protagonistas desta fase. A vida social será mais animada, e poderão surgir novos projetos ou relacionamentos significativos. Este é um período de novos começos e de avanços em diversas áreas da vida.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão mais introspectivos e vão preferir ficar afastados do mundo exterior para se conectarem consigo mesmos. Este é um bom momento para planear projetos de forma reservada e cuidar da saúde com atenção e carinho.

Aquário

Os nativos de Aquário vão sentir um aumento no movimento social, com novas amizades a surgir e antigas a serem renovadas. Esta fase pode trazer convites para liderar projetos ou equipas de trabalho. É também favorável para estabelecer novos contactos comerciais.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão focados nos seus projetos profissionais, criando novos planos para a carreira. Este é um ótimo momento para lançar algo novo ou para procurar uma nova oportunidade de emprego. Também é um período para cuidar da sua imagem e trabalhar para obter reconhecimento.