No dia 13 de janeiro, por volta das 23h50, horário de Lisboa, a Lua continua o seu ciclo e entra na fase Cheia no signo de Caranguejo. Surge unida a Marte e em ótimo aspeto com Urano e Neptuno, indicando um aumento de sensibilidade, emoções à flor da pele, mas também mudanças importantes e alguns imprevistos que nos impulsionam para a frente. Este período, que abrange dois dias antes e três depois a esta data, deixa-nos mais dramáticos e emocionais.

A Lua rege o signo de Caranguejo, um signo de água, extremamente sensível, empático e com grande abertura emocional. Na fase Cheia, tende a tornar-nos mais generosos no amor, com uma forte necessidade de estar perto de quem amamos. Este é um momento de introspeção e mergulho emocional, que nos conduz a um processo de entrega. E é precisamente na entrega que tudo começa a mudar.

A Lua Cheia marca o auge de um processo iniciado há algumas semanas, dando início à sua finalização, que termina na fase Minguante. Todos seremos influenciados por este evento, mas em áreas específicas das nossas vidas.

Carneiro

Quem é do signo carneiro, vai estar mais introspectivo e focados na família e no lar. A sensibilidade e a emotividade vão aumenta, podendo trazer dias de insegurança. O nativo do signo carneiro vai preferir conviver com quem lhe é mais próximo do que qualquer outra atividade. Este período pode trazer libertação emocional, especialmente de questões mal resolvidas do passado, incluindo na infância. Caso um dos pais esteja a enfrentar dificuldades, este pode ser um momento de renovação de energias.

Touro

Os taurinos vão estar mais pensativos, imersos em processos mentais e intelectuais. Apesar da sensibilidade, vão conseguir manter a racionalidade, o que será útil para decisões importantes. Este é um período favorável para negociações e acordos, podendo culminar na assinatura de contratos. A vida social movimenta-se e podem surgir oportunidades para conhecer pessoas inteligentes e inovadoras.

Gémeos

Os geminianos vão estar mais focados nas finanças, podendo receber boas notícias relacionadas com investimentos, aumento de salário ou novas fontes de rendimento. Este é um período de conclusão de projetos ou contratos que prometem lucros. As negociações financeiras estarão em destaque e os investimentos devem ser guiados pela tua intuição.

Caranguejo

Os nativos do signo caranguejo vão sentir o impacto mais intenso desta fase lunar, ficando mais sensíveis e emotivos. Este é um período de conclusão de projetos pessoais e profissionais. Use a sua intuição para tomar decisões e definir caminhos. A carência pode aumentar, mas será devidamente alimentada, seja por si mesmo ou por quem ama.

Leão

Os nativos do signo Leão vão andar mais introspectivos, voltados para as emoções e memórias do passado. A nostalgia pode trazer momentos agradáveis, mas há uma necessidade de silêncio e solidão. Este é um bom momento para cuidar de si, explorar atividades como yoga ou meditação, ou iniciar uma terapia focada na infância ou vida parental.

Virgem

Os nativos do signo Virgem podem estar a concluir projetos em equipa ou a renovar a vida social com novos contactos pessoais e profissionais. Este é um período propício para conquistar novos clientes ou fortalecer laços com os antigos. Amizades e ideias relacionadas com o futuro ganham destaque.

Balança

Quem é do signo balança vai estar focados na conclusão de decisões relacionadas com projetos profissionais e planos de negócios. Este período pede atenção, foco e detalhe, sendo favorável a mudanças positivas na carreira. Poderá considerar mudar de carreira ou trabalho, ou envolver-se em projetos diferentes.

Escorpião

Os nativos deste signo vão estar envolvidos em projetos de publicações online ou a finalizar detalhes importantes. Viagens internacionais podem ser planeadas ou realizadas, e os contactos com pessoas ou empresas estrangeiras aumentam. Este período traz uma forte necessidade de conexão espiritual e reflexão sobre o sentido da vida.

Sagitário

Os nativos deste signo vão estar introspectivos, voltados para as suas emoções e a uma necessidade de intimidade. Este é um momento de transformação emocional que exige entrega. Reuniões e negociações financeiras prometem bons resultados, especialmente as que envolvem grandes somas.

Capricórnio

Os nativos do signo capricórnio vão estar mais atentos aos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. A vida social movimenta-se e um namoro ou casamento pode entrar numa fase de maior liberdade e prazer. Novas parcerias comerciais podem surgir. Deixe de lado o controlo e segue o fluxo da vida.

Aquário

Os nativos do signo Aquário terão dias agitados, com muitas atividades na vida pessoal e profissional. Poderá finalizar um projeto de trabalho ou entrevistas para uma nova oportunidade. Este período favorece a organização e o foco, o que vai beneficiar os seus objetivos.

Peixes

Os nativos de peixes vão estar voltados para questões amorosas. Este pode ser um período de conclusões positivas num romance ou de início de um relacionamento. Se está solteiro, uma pessoa especial pode surgir e mexer com o seu coração.