No dia 15 de novembro, a Lua atinge o seu plenilúnio -- alcança o ponto máximo da sua fase Cheia no signo de Touro, onde se encontra exaltada e em plena potência. Nesta fase, a Lua vai estar em conjunção com Urano e em ótimos aspetos com Netuno e Plutão, marcando um período de grande intensidade emocional, necessidade de mudanças e acontecimentos imprevistos. Estas situações inesperadas podem ser minimizadas se conseguirmos manter o equilíbrio e não nos deixarmos levar por emoções exacerbadas.

Touro, um signo sensual e emocional, fortalece as características da Lua, que nesta fase se torna um catalisador de finalizações importantes, incluindo negócios e projetos discutidos nas últimas semanas.

Os signos mais impactados por esta fase Lunar serão Touro, Escorpião, Leão e Aquário, tanto para quem tem o Sol como o ascendente nestes signos.

Previsões por signo

Carneiro

Os nativos de Carneiro podem receber notícias relacionadas às finanças. Um cliente ou parceiro antigo pode voltar a procurar os seus serviços, ou uma dívida poderá ser finalmente paga. Este período também pode indicar a conclusão de um contrato ou projeto que trará melhorias nos seus rendimentos.

Touro

Os taurinos vão sentir a força da Lua Cheia de forma mais intensa. Uma negociação importante, discutida nas últimas semanas, pode chegar a um desfecho. No entanto, seja cauteloso com mal-entendidos e adie a assinatura de documentos importantes, se possível.

Gémeos

Os geminianos vão estar mais introspectivos, focados no seu mundo emocional, que pode estar um pouco confuso. Não tome decisões definitivas neste período e esteja preparado para situações imprevistas. Por outro lado, é um ótimo momento para concluir o planeamento de projetos que em breve serão concretizados.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo vão estar mais envolvidos com a vida social e amigos. Novas amizades podem surgir. O período também favorece a conclusão de projetos em equipa, especialmente aqueles com temas sociais ou políticos. Fique atento a mal-entendidos em negociações comerciais.

Leão

Os leoninos vão estar focados em questões profissionais. Projetos importantes podem ser concluídos, e há a possibilidade de uma promoção ou mudança de função. No entanto, este não é o momento ideal para pedir um aumento ou iniciar novos projetos.

Virgem

Os virginianos vão poder estar envolvidos em projetos com pessoas ou empresas estrangeiras. Uma viagem poderá ser marcada ou realizada. Este período também pode trazer um novo caminho espiritual ou uma filosofia de vida que acompanhará o nativo nos próximos anos.

Balança

Os nativos de Balança estarão focados em questões financeiras, especialmente aquelas relacionadas com parcerias ou partilhas. É também uma fase de maior profundidade emocional e necessidade de intimidade. Evite pessoas ou situações tóxicas e aproveite para explorar a sua sensualidade.

Escorpião

Os escorpianos vão sentir um foco maior nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Uma parceria comercial ou sociedade pode ser firmada. Contudo, se precisar assinar documentos importantes, procure fazê-lo antes do dia 24. Há também a possibilidade de iniciar um novo romance.

Sagitário

Os sagitarianos podem estar envolvidos na finalização de um projeto profissional. Cuidado com mal-entendidos durante negociações, e se precisar assinar documentos, faça-o antes do dia 24. Caso esteja à procura de trabalho, poderá receber boas notícias.

Capricórnio

Os capricornianos que estão num relacionamento poderão ultrapassar uma fase difícil com uma boa conversa. O período também pode trazer destaque para os filhos, se tiver. É uma ótima fase para momentos de diversão e leveza em família.

Aquário

Os aquarianos vão estar mais introspectivos, focados na vida doméstica e familiar. Procure resolver mal-entendidos para evitar tensões em casa. A sua casa será o seu refúgio e momentos de intimidade serão mais valorizados do que atividades sociais. As emoções estarão à flor da pele.

Peixes

Os piscianos devem adiar decisões importantes relacionadas a projetos ou contratos. Procure formalizar acordos e assinar documentos antes do dia 24. Este período é ideal para uma viagem a dois ou para momentos de lazer com amigos próximos. No entanto, esteja atento a possíveis mal-entendidos.