Fevereiro começa sem grandes pressões, pois Marte em Caranguejo caminha livre, sem a influência pesada de Plutão. Com o Sol, Mercúrio e Plutão em Aquário, as questões sociais ganham destaque, trazendo muitas manifestações e lutas pela igualdade de classe e raça no planeta. Os próximos anos serão marcados por mudanças comportamentais e sociais, sobretudo devido à tecnologia, que será um motor dessas transformações.

No dia 4, Vénus deixa Peixes e começa a transitar por Carneiro, tornando-nos mais assertivos e focados nas nossas conquistas, incluindo as amorosas. Estaremos mais dinâmicos, diretos e objetivos, com uma visão clara das nossas metas. Novos amores podem surgir, especialmente para Balança e Sagitário, aquecendo o coração dos solteiros destes signos. Estaremos todos mais sedutores e românticos, adotando papéis que remetem aos grandes cavaleiros da era medieval.

Marte continua retrógrado em Caranguejo e recebe um ótimo aspeto de Saturno em Peixes, indicando dias em que as nossas metas e objetivos de vida estarão mais claros. Canalizaremos a nossa energia vital com foco e concentração para alcançar esses objetivos.

No dia 12, a Lua segue o seu ciclo, entra na fase Cheia em Leão e recebe um aspeto tenso de Mercúrio em Aquário e Úrano em Touro, sugerindo dias marcados por imprevistos e situações inesperadas que podem afetar o nosso sistema nervoso. A ansiedade pode aumentar, pelo que é importante estarmos atentos a atitudes e reações impulsivas que podem surgir. É essencial respirar antes de agir ou reagir, pois poderemos arrepender-nos depois.

No dia 14, Mercúrio deixa Aquário e começa a transitar por Peixes, marcando um período em que a sensibilidade terá maior espaço na comunicação. Será mais fácil unir mente e coração de forma natural. A arte, a poesia e a escrita ganham destaque, assim como o romantismo nas palavras ditas ou escritas. Este é um ótimo período para meditar e explorar temas espirituais.

No dia 18, o Sol entra em Peixes, juntando-se a Mercúrio, Saturno e ao Nodo Lunar Norte nesse signo. Ficaremos ainda mais sensíveis e voltados para as dimensões subtis da vida. A arte e a espiritualidade terão um espaço importante dentro e fora de nós. Saturno oferece a possibilidade de construir estruturas ou trazer mais suavidade à nossa realidade, mesmo que ela seja difícil.

No dia 23, Marte retoma o movimento direto, depois de meses em retrogradação que causaram alguns transtornos.

No dia 27, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova em Peixes e recebe um ótimo aspeto de Marte em Caranguejo e um aspeto tenso de Júpiter em Gémeos. Este período destacará projetos sociais e um olhar mais profundo para o sofrimento da humanidade, tocando os nossos corações com mais intensidade. Tornar-nos-emos mais sensíveis e voltados para soluções de problemas sociais. Estaremos mais empáticos e generosos, com o coração aberto para resolver questões que afetam não apenas a nós, mas toda a coletividade.

O mês termina sem planetas retrógrados, o que é uma excelente notícia. Embora seja um período breve, será ideal para dar início a novos projetos, sejam eles pessoais ou profissionais. Aproveitem os últimos dias de fevereiro para colocar os planos em ação!