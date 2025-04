Maio começa ainda sob a densa energia de Plutão em tensão, indicando dias em que devemos estar atentos à agressividade — tanto a nossa como a do ambiente e das pessoas que nos rodeiam. Plutão já abranda o ritmo para entrar em movimento retrógrado, pelo que a sua energia começa a diminuir sobre nós. É claro que, tratando-se de Plutão, mesmo com a energia menos intensa, continua a conter grande poder. No entanto, esta energia começa a dissipar-se dia após dia e entramos numa vibração menos intensa, mais fácil de assimilar.

Vénus, que esteve em retrogradação e em Peixes durante várias semanas, finalmente deixa esse signo e entra em Carneiro, e a energia muda por completo. Toda a interiorização vivida nas últimas semanas fica para trás, e conseguimos sentir e expressar-nos com mais clareza. Tornamo-nos mais abertos e assertivos, com uma grande capacidade de conquista, seja de pessoas ou de projetos. Há uma certa agressividade no ar que, se bem canalizada, pode transformar-se em construção e criatividade. O amor ganha um novo tom, mais alegre, divertido e apaixonado. Na primeira semana de maio, Vénus estará unida a Neptuno, que também se encontra em Carneiro, deixando-nos mais românticos e dedicados ao amor.

Marte em Leão afasta-se gradualmente de Plutão e, com Vénus e Marte em signos de fogo, tornamo-nos mais apaixonados e dinâmicos, ainda mais focados na conquista. A energia é excelente, mas devemos estar atentos a uma forte tendência para a impulsividade, pois a ansiedade pode aumentar significativamente. Os signos de fogo e de ar serão os mais favorecidos com esta energia dinâmica. Os nossos projetos avançam a alta velocidade e conseguiremos recuperar o tempo perdido nos primeiros meses do ano.

No dia 10, Mercúrio entra em Touro, indicando um período em que estaremos mais racionais, menos intuitivos, mais realistas e com os pés bem assentes na terra. É um ótimo período para fazermos acordos e envolvermo-nos em projetos de trabalho. Estaremos mais atentos aos detalhes, menos impulsivos e mais estratégias. É uma ótima fase para estudar e começar novos projetos pessoais e profissionais.

No dia 12 de maio, a Lua continua o seu ciclo, entra na fase Cheia em Escorpião, ficando unida a Urano e em ótimo aspeto com Saturno em Peixes, marcando um período de finalizações e conclusões, que podem ser repentinas e inesperadas. Depois de um longo período em que nada acontecia e tudo parecia estagnado, a vida retoma um ritmo mais acelerado. Não tome decisões por impulso; reflita antes de agir e/ou reagir.

No dia 20, o Sol entra em Gémeos e, na primeira semana, recebe um ótimo aspeto de Plutão em Aquário, podendo trazer dias de mudanças importantes e positivas em várias áreas da nossa vida. A comunicação torna-se mais fácil e as amizades surgem com naturalidade. É uma ótima fase para fazer acordos, negociar projetos e assinar contratos. É também um bom período para ler, estudar e iniciar novos cursos.

No dia 25, Saturno deixa Peixes, depois de quase 3 anos nesse signo, e inicia o seu percurso através de Carneiro, dando uma trégua de 3 meses a Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário. Saturno regressa a Peixes a 1 de setembro e permanece nesse signo até 14 de fevereiro de 2026, quando entra definitivamente em Carneiro. Depois de Plutão entrar em Aquário e Neptuno em Carneiro, é agora a vez de Saturno também entrar em Carneiro, trazendo uma nova mudança energética ao céu. Fechamos um longo ciclo de Saturno e começamos uma nova etapa de influências. A última passagem de Saturno por Carneiro foi entre 1996 e o início de 1999. Saturno no primeiro signo do zodíaco remete-nos para um profundo questionamento sobre quem somos e para a construção de uma nova identidade. A pergunta: “quem somos nós e o que fazemos aqui?” torna-se mais frequente. Saturno em Carneiro exige disciplina e persistência, além de uma reflexão prévia antes de agir ou reagir. A impulsividade não terá espaço com Saturno neste signo, e a necessidade de planeamento ganha força e destaque. Saturno exige sempre responsabilidade e compromisso e, em Carneiro, não nos serão permitidas escolhas impensadas ou inconsequentes. Saturno em Carneiro pede que nos responsabilizemos, antes de tudo, por nós próprios.

No dia 26, Mercúrio entra em Gémeos, signo que rege, indicando um período de boa comunicação e oportunidades de negócio. O comércio, o jornalismo e a comunicação em geral são beneficiados pela passagem de Mercúrio em Gémeos. Estaremos mais ansiosos e impulsivos, mais focados na aquisição de novos conhecimentos. Podemos iniciar novos cursos e formações. É um ótimo período para pôr as leituras em dia.

No dia 27, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova em Gémeos, unindo-se a Mercúrio e formando ótimos aspetos com Plutão em Aquário e com Saturno e Neptuno em Carneiro, indicando dias de mudanças importantes, positivas e definitivas nas nossas vidas. Quem estiver envolvido com comunicação pode esperar uma reviravolta positiva nos seus projetos. Será um período importante, em que as mudanças serão efetivadas. Comunicamo-nos com clareza e liberdade e sentimos uma forte necessidade de aprender e ensinar. Podemos sentir-nos inquietos, ansiosos, agitados, mas, inegavelmente, mais sociáveis e amistosos.