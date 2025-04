A semana começa ainda sob energias densas, no entanto, essa densidade diminui gradualmente dia após dia. Nos primeiros dias, devemos continuar atentos a uma forte tensão e agressividade que paira no ar, afetando o nosso sistema nervoso e os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. À medida que os dias avançam, essa energia intensa começa a dissipar-se e, a partir do dia 7, podemos sentir uma espécie de libertação, especialmente quem tem o Sol, a Lua, ascendente ou planetas importantes nos primeiros graus de Touro, Escorpião, Leão ou Aquário.

A partir desse dia, todos estaremos mais assertivos, mas a agressividade diminui consideravelmente. Estaremos proativos, assertivos e determinados a alcançar os nossos objetivos, tanto na vida pessoal como no trabalho. Também estaremos mais apaixonados, seja por pessoas ou por projetos, mas nada será vivido de forma superficial. Este é um período em que a energia ígnea ganha força nas nossas vidas, após uma fase de paragem e estagnação que se arrasta desde o início do ano. Podemos dizer que 2025 começa, de facto, agora.

Para além de Marte em Leão, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, deixa Peixes e começa a sua caminhada através de Carneiro, o primeiro signo do zodíaco. Mercúrio já se encontra em Carneiro e, dentro de dias, receberemos a visita de Saturno neste signo. Vénus em Carneiro mobiliza-nos para a conquista, especialmente de pessoas que nos interessam, que desejamos. O amor e os romances ganham uma super carga de energia com Vénus em Carneiro e Marte em Leão; a vida retoma o seu ritmo e em alta velocidade!

Devemos estar atentos ao excesso de energia, que pode levar ao aumento da ansiedade e da impulsividade. Vale a pena parar para pensar antes de agir ou reagir, para evitar arrependimentos futuros.

Mercúrio, também em Carneiro, recebe um ótimo aspeto de Júpiter em Gémeos, signo que rege, indicando um período de boa comunicação e bons negócios. Mercúrio rege o comércio, o jornalismo, as vendas e o movimento, por isso, se estiver envolvido nestas áreas, pode contar com um período altamente benéfico, com algumas novidades, portas que se abrem e oportunidades que surgem. É necessário estar atento à impulsividade e à ansiedade, que podem aumentar consideravelmente. É um excelente momento para estabelecer acordos, fechar negócios, negociar projetos e assinar contratos. Também é uma boa fase para iniciar novos cursos e viajar — especialmente viagens rápidas e para destinos próximos são favorecidas.

Parece que, depois de meses de estagnação, a vida volta mesmo a andar, sem a pressão de planetas poderosos. Uma excelente semana para todos!