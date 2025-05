A semana começa sob as energias da Lua Cheia que ocorre em Escorpião, em tensão com Úrano em Touro, indicando dias em que devemos estar atentos a uma forte tendência para a instabilidade emocional e impaciência. A Lua Cheia, por si só, é uma fase lunar em que as nossas emoções ficam mais à flor da pele e os dramas pessoais tornam-se mais intensos. Em Escorpião, um signo de explosões emocionais, intensidade e de viagens naturais às profundezas do ser, podemos esperar uma experiência que nos leva por um verdadeiro carrossel de emoções.

E há mais: a Lua Cheia em Escorpião chega em tensão com Úrano, o planeta da impulsividade, das ruturas inesperadas e de situações “fora da caixa”. Não será uma fase lunar fácil de lidar, por isso devemos respirar fundo mil vezes antes de agir ou reagir, para evitarmos arrependimentos. Podemos viver dias em que conteúdos inconscientes transbordam sem controlo – atenção redobrada! O plenilúnio ocorre no dia 12 e a sua influência mantém-se ativa durante cerca de 5 dias: 2 antes e 3 depois do ponto alto deste evento.

A boa notícia vem do excelente aspeto entre Vénus em Carneiro e Marte em Leão, que beneficia diretamente os relacionamentos. Vénus rege o nosso desejo e Marte o nosso espírito de conquista e libido, pelo que podemos esperar dias de prazer e alegria nas relações amorosas e românticas. É uma fase excelente para iniciar relacionamentos e, se estiver comprometido, é um ótimo momento para desfrutar da vida e da intimidade com a pessoa amada. Estamos a falar da energia ígnea de Carneiro e Leão, portanto, a objetividade, a capacidade de conquista e o desejo de liberdade serão vividos com mais intensidade. O período promete ser marcante!

A má notícia vem do aspeto tenso entre Júpiter em Gémeos e Saturno em Peixes, marcando um período em que a fé e o medo se confrontam dentro de nós, manifestando-se como uma montanha-russa emocional, uma espécie de bipolaridade difícil de equilibrar. Júpiter representa expansão, crescimento, alegria, conhecimento e expressão livre de quem somos. Saturno representa limites, restrições, obstáculos, dificuldades na expressão, inflexibilidade e rigidez. Um acordo entre estes dois planetas é impossível quando falamos em quadraturas, que é o aspeto que fazem entre si. Assim, podemos enfrentar dias de grande pressão, em que seremos obrigados a trabalhar o dobro para alcançar os nossos objetivos e metas. Prepare-se para trabalhar arduamente e esteja atento para não cair na armadilha do medo e da paralisia perante decisões importantes.

Mercúrio sai de Carneiro e entra em Touro, tornando a comunicação mais consistente e realista. É um período em que podemos criar estruturas de pensamento mais produtivas, ou seja, estaremos mais organizados a nível mental e intelectual. É um bom momento para nos dedicarmos com mais disciplina aos estudos, ao planeamento e também à execução – seja do que for. Estaremos mais objetivos, mas também mais obsessivos, seja com ideias fixas ou atitudes. Atenção à forte tendência para a teimosia e inflexibilidade.

A melhor notícia de todas é que Marte em Leão já caminha totalmente livre da pressão de Plutão em Aquário, e podemos viver a vida com a exuberância que um Marte em Leão merece. Este será um período de assertividade e agressividade construtiva, de abertura de caminhos que realmente nos interessam, além de conquistas tanto na vida pessoal como no trabalho. As paixões serão intensas, e todas as relações que comecem neste período trarão a paixão e a sexualidade como elementos centrais e vividos intensamente.

Como podem perceber, esta semana será mais agradável do que todas as que vivemos desde dezembro de 2024. Vamos começar a aproveitar o bom astral e pôr em prática os nossos projetos pessoais e profissionais!