A semana começa sob a energia da Lua Crescente em Carneiro, que se encontra em ótimo aspeto com Júpiter em Gémeos, indicando dias de crescimento e expansão, em que estaremos mais otimistas e cheios de fé. A Lua Crescente é uma fase lunar em que ainda podemos plantar algumas sementes e observar uma germinação rápida. Estando em Carneiro, indica inícios, e em bom aspeto com Júpiter, mostra-nos que os resultados são promissores. Se está a começar algo novo, pode esperar uma colheita boa e rápida.

Marte retrógrado, que esteve em Leão nas últimas semanas em oposição a Plutão em Aquário, regressa a Caranguejo e continua pressionado. No entanto, o seu impacto afeta especialmente as pessoas que têm o Sol, a Lua, o ascendente ou planetas nos últimos graus de Carneiro, Balança, Caranguejo ou Capricórnio. Se esse for o seu caso, procure estar atento, especialmente à agressividade destrutiva, seja sua ou das pessoas ao seu redor. Transforme essa energia em produtividade e na capacidade de alcançar os seus objetivos. Se permitir que essa energia o domine inconscientemente, esta pode causar estragos na sua vida. Também é importante estar atento a acidentes, mesmo os domésticos, e cuide com carinho das suas relações.

Marte retrógrado está a mover-se na direção oposta de Plutão, que segue em movimento direto, o que significa que a força deste aspeto tende a diminuir progressivamente. Esta é uma notícia para celebrar, pois a pressão vivida nos últimos meses torna-se cada vez menos intensa à medida que os dias passam. Apesar disso, é necessário estar atento, porque a pressão ainda será forte esta semana.

Vénus está em Peixes e, infelizmente, muito próxima de Saturno, deixando-nos mais sérios, introspectivos e emocionalmente fechados. Não aconselho começar um relacionamento, seja pessoal ou profissional, sob este aspeto. Apesar de trazer seriedade, também traz uma certa frieza, mesmo estando em Peixes. A sensibilidade continua elevada em todos nós, mas o que conseguimos mostrar é um certo distanciamento emocional e uma aparente frieza, o que não favorece nenhum tipo de relação.

A boa notícia vem do Sol em Capricórnio, que recebe um ótimo aspeto de Urano em Touro, indicando dias de libertação e de movimento nas questões práticas da vida, especialmente aquelas relacionadas com dinheiro e trabalho. Há um toque de inovação em tudo o que fizermos, juntamente com uma agradável sensação de alívio e um ritmo acelerado nos nossos projetos, particularmente os de trabalho. Parece que a energia está a mover-se para uma fase de melhoria.

Ainda enfrentamos dias tensos, mas a cada dia que passa, essa tensão diminui um pouco, e isso é uma excelente notícia.