A semana, de 7 a 13 de outubro, será imensamente agitada, pois Vénus em Escorpião recebe a pressão de Urano em Touro, tal como o Sol em Balança e a pressão de Marte em Caranguejo.

Não será necessariamente uma semana de mudanças, mas podemos contar com imprevistos que exigem ações rápidas e inteligentes. Estaremos todos mais nervosos e intolerantes, por isso, esta será uma semana para estarmos atentos à agressividade. E porque nem tudo são dificuldades, a mesma Vénus em Escorpião recebe um ótimo aspeto de Marte em Caranguejo, que não vai suavizar a agressividade, porém, poderá trazer momentos de paixão e entrega, seja através de novos relacionamentos ou da renovação da energia sexual e afetiva de relações já existentes.

Também o mesmo Sol que recebe a pressão de Marte, recebe igualmente as energias abençoadas de Júpiter em Gémeos, o que indica um período de crescimento e expansão, de prazer e alegrias, mesmo mediante imprevistos difíceis de gerir. A melhor solução, especialmente quando estamos sob pressão, é dedicarmos algumas horas do nosso dia ao autocuidado, com atividades físicas, exercícios de respiração e muita meditação, para equilibrar e estabilizar o nosso sistema nervoso.

Ativar o sistema nervoso autónomo diariamente permite-nos relaxar e autorregular todo o organismo - corpo físico, mental, emocional e tocar nas vestes do espiritual. Durante esta semana, é imprescindível que nos dediquemos a essas atividades.

Júpiter inicia o movimento retrógrado em Gémeos, o que pode trazer alguns mal-entendidos e atrasos em temas que são destacados pela casa que ele está a influenciar no seu mapa. Veja onde está o signo de Gémeos no seu mapa, pois é aí que as coisas podem atrasar.

Enquanto Júpiter recua, Plutão em Capricórnio retoma o movimento direto, o que é uma boa notícia para quem tem Sol, Lua, ascendente, Vénus, Marte, Saturno ou Plutão próximos aos 29 graus de Carneiro, Balança, Caranguejo ou Capricórnio.

A partir deste período, Plutão começa o caminho de regresso para Aquário, para tristeza de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Este segundo toque de Plutão no Sol, Lua, ascendente, Vénus, Marte, Saturno ou Plutão nos primeiros graus destes quatro signos pode ser um pouco mais leve do que o ocorrido no passado mês de janeiro.

Porém, quando se trata de Plutão, a palavra "leveza" perde o seu verdadeiro significado. Podemos contar com mais uma semana difícil, devido à aceleração dos acontecimentos. Devemos estar atentos aos relacionamentos, que podem sofrer reveses e até ruturas.

E não se esqueçam daqueles momentos em que devemos estar connosco próprios para respirar, exercitar, alimentar-nos bem e respirar, lenta e profundamente, sentindo o prazer de estarmos vivos, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado. Mais uma vez, lembro-vos da simples e maravilhosa frase de Chico Xavier: “Isto também vai passar.”