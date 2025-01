A semana começa sob as energias da Lua Nova em Aquário, que chega com um ótimo aspeto a Júpiter em Gémeos, indicando dias em que o nosso pensamento se volta para o futuro, para questões que envolvem equipas e grupos, para a organização de toda a coletividade. O nosso pensamento torna-se inventivo e criativo, aliado a uma forte necessidade de sair do que é comum e rotineiro.

Aquário é regido por Úrano, que também retoma o movimento direto nesta semana. Sendo um signo de ar, estaremos todos mais mentais e voltados para o conhecimento. Mais conectados à tecnologia e a temas relacionados à nova era, como a astrologia, por exemplo. Estaremos mais versáteis e aventureiros, com uma forte necessidade de abrir espaço para que o novo possa entrar e deixar a sua marca. Em ótimo aspeto com Júpiter, o planeta mais benéfico do zodíaco, podemos esperar um período de crescimento, expansão, boas notícias e tudo o que há de melhor na vida.

Úrano em Touro também retoma o movimento direto esta semana, depois de meses em retrogradação. Projetos que estiveram estagnados nos últimos meses ganham um novo ritmo, mesmo com Marte retrógrado em Caranguejo, que continuará assim até 23 de fevereiro.

Mercúrio em Aquário junta-se ao Sol, que já está bem distante de Plutão, e recebe igualmente um ótimo aspeto de Júpiter, que retoma o movimento direto no dia 03. Mercúrio aumenta ainda mais a nossa necessidade de comunicação e a consciência de que somos uma pequena parte de uma família maior, chamada seres humanos. Este pode ser um período de maior consciência social e de necessidade de expandir os nossos conhecimentos. Estaremos todos mais alegres e divertidos, mais voltados para as amizades do que para o amor.

Vénus prepara-se para entrar em Carneiro, mas antes disso une-se a Neptuno, o planeta dos sonhos e anseios, mas também dos enganos e ilusões. Assim, nos últimos dias da semana, todos estaremos mais românticos e sonhadores, mas devemos ter atenção a uma forte tendência para sonhar demasiado e perder o contacto com a realidade dos factos. Fiquem atentos à possibilidade de sermos enganados ou iludidos.

Uma semana com energias muito agradáveis, boas notícias e a abertura de novas portas.