O aspeto da Lua com Júpiter deixa-nos mais otimistas e cheios de fé, no entanto, o aspeto tenso com Neptuno pode trazer confusões e dificuldades de compreensão. Vale recordar que Mercúrio está retrógrado, o que também dificulta a comunicação, por isso devemos prestar atenção às palavras faladas e escritas para evitar problemas e mal-entendidos.

Estamos na fase da Lua Cheia, aquela fase lunar que mexe com as nossas emoções, que as deixa à flor da pele. E, nesta época de Natal, todos ficamos mais sensíveis. No geral, é uma fase lunar positiva, em que a vida se torna mais leve, alegre e descontraída. Esta energia permanece ativa durante cerca de quatro dias, dois antes e dois depois do dia 15. A boa notícia é que Mercúrio em Sagitário retoma o movimento direto já na segunda-feira. Apesar disso, demora alguns dias a alcançar o seu ritmo natural, pelo que esta ainda pode ser uma semana difícil, com os problemas típicos de um Mercúrio retrógrado. Marte retrógrado aproxima-se mais de Plutão, que acabou de entrar em Aquário, e o nosso sistema nervoso torna-se mais sensível a cada dia.

Continuo a reforçar: sejam pacientes, respirem fundo, não se deixem levar por provocações, evitem discussões e conflitos desnecessários. A tendência é que os ânimos se exaltem e as discussões possam atingir proporções inimagináveis, fugindo completamente ao nosso controlo. Tentem conter as raivas, porque as coisas podem complicar-se de modo serio.

Outra boa notícia: Vénus já se distanciou de Plutão em Aquário e agora recebe um ótimo aspeto de Júpiter, o que beneficia o amor e as finanças para muitas pessoas. Mais boas notícias? No domingo, dia 22, o astral desenha uma linda Estrela de David no céu, envolvendo belos aspetos com a Lua, Plutão, Úrano, Mercúrio, o nó lunar norte e Marte. A energia melhora um pouco e podemos finalmente beneficiar das boas vibrações que são derramadas sobre nós. Aproveitem bastante, pois todos estamos a precisar de boas notícias!