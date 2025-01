Caranguejo é dos signos mais sensíveis do zodíaco

A Lua Cheia é uma fase lunar que aflora os nossos sentimentos, deixando-nos mais emotivos e reagindo à vida através do nosso corpo emocional. Ficamos menos racionais e mais instintivos. Para além disto, a fase Cheia da Lua traz-nos resultados e conclusões, seja de um processo emocional ou de um projeto: influencia tanto a nossa vida pessoal como profissional. Ao estar em Caranguejo, podemos imaginar o que acontece. Caranguejo é dos signos mais sensíveis do zodíaco, expressando-se através das emoções, sensibilidade e instintos próprios.

Uma Lua Cheia em Caranguejo torna-nos duplamente sensíveis, empáticos, abertos para a vida e até um pouco desprotegidos das forças mais intensas que nos rodeiam. Esta Lua Cheia chega em ótimo aspeto com Urano, trazendo boas novidades, abrindo novas portas e empurrando-nos para o futuro. Chega também em ótimo aspeto com Neptuno, deixando-nos ainda mais sensíveis e empáticos em relação aos problemas do mundo. A Lua Cheia ainda recebe, embora com menos intensidade, a influência de Plutão, que já está mais distante de Marte. Esta facto pode elevar toda esta sensibilidade a um nível muito alto, mas tenho a certeza de que não vamos permitir que esta fase lunar se expresse de forma negativa. Afinal, depois de meses sob a pressão de Marte e Plutão, já aprendemos a transformar a agressividade destrutiva em criatividade.

evite tomar decisões por agora

A união da Lua com Marte aumenta a determinação, a capacidade de conquista e a assertividade. No entanto, nenhuma atitude ou reação será direta e objetiva, mas sim subtil e subjetiva, porque estamos a falar de Caranguejo. Como podem ver, esta fase lunar é bastante complexa e desperta várias facetas do nosso mundo emocional. Mercúrio entrou em Capricórnio e todos estaremos mais sérios, reservados e introspetivos, com receio e desconfiança ao expormos as nossas ideias. Contudo, estaremos também mais racionais e com os pés bem assentes na realidade, o que pode ajudar a lidar com esta sensível fase lunar. Os estudos serão favorecidos, pois haverá mais disciplina e responsabilidade na forma como adquirimos conhecimento.

Vénus e Saturno seguem juntos em Peixes e recebem a pressão de Júpiter em Gémeos, deixando-nos algo confusos e cheios de dúvidas. Vivemos uma espécie de montanha-russa emocional e podemos não saber que rumo ou decisão tomar, especialmente se estivermos envolvidos num relacionamento romântico. Se tiver dúvidas, evite tomar decisões por agora e espere mais alguns dias.

No último dia da semana, domingo, dia 19, o Sol entra em Aquário e une-se imediatamente a Plutão, que ainda está nos primeiros graus deste signo. Como ainda sentimos uma leve influência de Marte sobre Plutão, podemos vivenciar uma espécie de terremoto logo nos primeiros dias do Sol em Aquário, mas rapidamente encontraremos paz. Aquário é um signo de ar, um dos mais inteligentes, criativos, inovadores e racionais do zodíaco. Esta influência deixa-nos mais voltados para o futuro e para tudo o que está relacionado com o conhecimento, os processos mentais e intelectuais. Ficaremos mais sociáveis e próximos dos nossos amigos. Aliás, vamos fazer novas amizades durante este período.

Aquário é um signo de consciência social, levando-nos a prestar mais atenção aos problemas do mundo. Este signo empurra-nos para o futuro, para a tecnologia, a astrologia e os estudos. Os livros ganham uma nova importância, o que é maravilhoso, porque conhecimento nunca é demais.