Cristina Ferreira encontra-se de férias desde o fim de semana passado. A comunicadora está esta semana ausente da condução do programa 'Dois às 10', da TVI, que apresenta ao lado de Cláudio Ramos.

Contudo, desta vez Cristina Ferreira foi de férias sem desvendar qual o destino escolhido.

Mais reservada que o habitual, já que tem partilhado diversos detalhes das suas últimas viagens, a apresentadora apenas tem divulgado escassas imagens do local onde se encontra.

Contudo, esta quinta-feira, 31 de julho, Cristina Ferreira revelou nas redes sociais fotografias que nos permitiram perceber por onde anda. Ao mostrar-se a passear por uma rua local, a apresentadora permitiu-nos perceber que está numa das Ilhas Baleares, mais concretamente em Palma de Maiorca.



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

"E eu que não como açúcar alguém quer? Bom dia e bom pequeno-almoço", brincou na legenda de uma outra partilha, que permitiu ainda identificar a pastelaria local Fika Farina coffee and bakery.

Também nos comentários desta publicação não tardaram a chegar palpites sobre o destino escolhido por Cristina para esta pausa de verão.

"Cidade mais linda de Itália, Florença", disse uma internauta, que foi imediatamente corrigida. "Palma", disse outra em resposta.

"Pois, deves ter razão. Só depois reparei no pavimento. Florença não tem aquele chão, mas os edifícios são aquela cor e arquitetura", explicou a seguidora, justificando o seu palpite errado.

Nos comentários da partilha há ainda quem comente o facto de Cristina Ferreira ter optado por, desta vez, não revelar o destino da viagem.

Quem será a companhia de Cristina Ferreira nesta aventura?

Também a companhia de Cristina Ferreira nesta aventura por Palma de Maiorca continua em segredo. A apresentadora não revelou se viajou na companhia do filho, de restantes familiares ou até mesmo do namorado - que a tem acompanhado em quase todas as suas viagens internacionais.

Contudo, João Monteiro tem estado ausente das redes sociais. O treinador de ténis não partilha qualquer publicação na sua página oficial de Instagram há vários dias.