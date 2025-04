Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é uma designação que engloba um grupo de doenças crónicas que têm em comum o facto de se acompanharam de inflamação/inchaço das articulações (artrite), de terem causa desconhecida (idiopática) e de surgirem em qualquer idade durante a infância ou adolescência (juvenil). As AIJ não são uma doença mas sim várias doenças, com sintomas, necessidades de acompanhamento, tratamento e prognósticos distintos. Estima-se que uma em cada 1000 crianças sejam afetadas por alguma forma de Artrite Juvenil.

As AIJ são doenças imuno-mediadas, ou seja, o sistema imunitário ataca as articulações e outros órgãos, causando inflamação. As razões exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas sabe-se que existe uma combinação de factores genéticos e ambientais envolvidos.

O diagnóstico de AIJ baseia-se na presença e persistência de artrite e na exclusão cuidadosa de qualquer outra doença. Não há nenhuma análise laboratorial ou exame que confirme ou exclua AIJ, embora possam existir alterações que apoiem o diagnóstico. O diagnóstico é baseado nos sintomas da criança e na observação realizada pelo Reumatologista Pediátrico.

O tipo de AIJ é determinado pelo número e tipo de articulações envolvidas, pela presença de manifestações não articulares associadas (febre, manifestações na pele, órgãos internos, olho) e pela idade da criança.

Os primeiros sinais da AIJ podem ser subtis. Os pais devem estar atentos a:

- Inchaço e dor persistente numa ou mais articulações

- Rigidez matinal, dificuldade em mexer-se ao acordar

- Febre inexplicada

- Manchas avermelhadas na pele ou olhos vermelhos

- Alterações na marcha

Estas doenças podem ter um grande impacto na vida das crianças e adolescentes, interferindo em atividades diárias como brincar, correr ou até escrever. Algumas crianças podem sentir fadiga constante e ter dificuldades em acompanhar o ritmo dos colegas na escola. A inflamação prolongada pode levar a alterações no crescimento ou a lesões permanentes nas articulações, se não for bem controlada.

Hoje em dia existem vários fármacos muito eficazes para tratar as AIJ. O tratamento varia consoante a forma de AIJ, tem como alvo os sistema imunitário, é bastante complexo e requer muitas vezes a cooperação de diferentes especialistas (reumatologista pediátrico, fisiatra, oftalmologista, entre outros). Tratadas atempadamente as AIJ podem evoluir para a remissão sem deixar danos permanentes na criança/jovem e sem condicionar o seu desenvolvimento e qualidade de vida.

O exercício físico não está contraindicado, pelo contrário! O ideal são atividades de baixo impacto, como natação, que fortalecem os músculos sem sobrecarregar as articulações. Exercícios de alongamento e fortalecimento são frequentemente recomendados. O plano deve ser sempre personalizado tendo em conta as articulações afetadas e o impacto da doença.

Viver com uma doença crónica pode ser desafiante emocionalmente. As crianças podem sentir-se diferentes dos seus pares ou ter dificuldades em aceitar as limitações impostas pela doença. Os pais devem apoiar a criança emocionalmente e incentivar uma atitude positiva, falar abertamente sobre a doença e envolver a escola e amigos no processo e contar com o apoio de profissionais, como psicólogos, se necessário.

Em Portugal, a ANDAI – Associação Nacional de Doentes com Artrites Infantis é uma organização que apoia crianças e jovens com AIJ e as suas famílias. Através da ANDAI, é possível encontrar informação, suporte emocional e aconselhamento prático para lidar com a doença. A partilha de experiências com outras famílias que vivem desafios semelhantes pode ser uma ajuda essencial para os pais e para as próprias crianças.

Com o tratamento adequado e apoio familiar, a maioria das crianças com AIJ pode levar uma vida ativa e feliz! Se suspeitar que o seu filho pode ter sintomas, procure um Reumatologista Pediátrico o quanto antes.

Um artigo de Filipa Ramos, médica reumatologista, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia Pediátrica e Professora Auxiliar Convidada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.