Sem adiantar grandes detalhes sobre o seu estado de saúde, Romana revelou que está doente e por isso não vai poder realizar o concerto que tinha agendado nos Açores.

Através de um comunicado que partilhou nas redes sociais, a cantora disse:

"Este percurso da música é feito de muitas alegrias e algumas dificuldades. Por motivos de saúde, após observação clínica durante os últimos dias, fui fortemente desaconselhada a viajar de avião, considerando o elevado risco de agravamento do meu estado de saúde.

Assim, é com muita tristeza que informo que amanhã (dia 1 de agosto) não estarei presente nas Festas do Arco, São Bento (Terceira, Açores).

Lamento por não poder estar convosco e pelo inconveniente causado. Continuo forte na minha recuperação."

Na mesma nota, Romana aproveitou para informar que "os outros dois espetáculos agendados para o fim de semana se mantêm". Assim sendo, a cantora vai atuar no sábado, dia 2 de agosto, em Avintes, e no domingo, dia 3, o segue para Vimieiro.

Após a partilha, Romana recebeu várias mensagens dos seguidores a desejarem-lhe as "melhoras".

A cantora, recorde-se, a última vez que subiu ao palco foi em Aguiar da Beira, no dia 27 de julho. Aliás, depois do espetáculo fez uma publicação no Instagram a agradecer a "noite incrível".

De lembrar também que lá fora houve um artista que também cancelou vários concertos. Falamos de Drake, que desmarcou da agenda os concertos da Anita Max Win tour agendados para atuar na Austrália e Nova Zelândia.

A empresa responsável pela promoção dos espetáculos acrescentou que "apesar dos esforços para encontrar uma solução, o reagendamento dentro do prazo necessário não foi possível".