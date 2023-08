1. “Ingerir gorduras faz mal à saúde”

A gordura é muito importante para o funcionamento do corpo e absorção de vitaminas lipossolúveis. A chave está em escolher gorduras saudáveis, como as encontradas em abacates, nozes e azeite, enquanto se reduz o consumo de gorduras saturadas e trans encontradas em frituras e alimentos processados.

2. “Todas as calorias são iguais”

Nem todas as calorias são criadas da mesma forma. A qualidade dos alimentos importa tanto quanto a quantidade. Alimentos ricos em nutrientes, como vegetais, frutas e grãos integrais, fornecem mais benefícios do que calorias vazias presentes em refrigerantes e doces.

3. “Cortar nos hidratos de carbono é a melhor maneira de emagrecer”

Os hidratos de carbono são fontes importantes de energia e fibra. Optar por hidratos de carbono integrais, como aveia e quinoa, pode ajudar na saciedade e no controlo do peso. O segredo está em escolher opções saudáveis e controlar as porções.

4. “Produtos diet/light são sempre saudáveis”

Produtos dietéticos ou light nem sempre são a melhor opção. Muitas vezes, contêm adoçantes artificiais e outros aditivos para compensar a redução de açúcares ou gorduras, podendo ter impactos negativos na saúde a longo prazo.

5. “Pular refeições é uma estratégia eficaz de perda de peso”

Pular refeições pode diminuir o metabolismo e prejudicar a ingestão balanceada de nutrientes. É preferível optar por refeições menores e frequentes, focando em alimentos ricos em fibras e proteínas magras.

6. “Todos precisamos de seguir uma dieta restritiva”

Cada pessoa tem necessidades nutricionais únicas. Dietas restritivas extremas podem levar à deficiência de nutrientes essenciais. É melhor adotar uma abordagem equilibrada, incluindo uma variedade de alimentos saudáveis.

7. “Suplementos podem substituir uma alimentação saudável”

Suplementos podem ser úteis em certos casos, mas não devem substituir uma alimentação equilibrada. Grande número de nutrientes é melhor absorvido através de alimentos naturais e integrais.

8. “Comer fora de horas leva ao ganho de peso”

O horário das refeições é menos importante do que o total de calorias e nutrientes ingeridos ao longo do dia. O ganho de peso está mais relacionado com o excesso calórico total do que ao momento específico em que se come.