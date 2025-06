Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, partilhou uma fotografia na sua página de Instagram este domingo, dia 26 de junho, no qual aparece junto de Nininho Vaz Maia, de quem Cristiano Ronaldo é fã.

Não é só Cristiano Ronaldo que é fã de Nininho Vaz Maia. Também a mãe do craque, Dolores Aveiro, revelou ser uma admiradora do músico, tendo-o recebido de braços aberto na Madeira, conforme mostrou através de uma partilha que fez este domingo, dia 29 de junho, na sua página de Instagram. Trata-se de uma fotografia na qual a matriarca do clã Aveiro posa com o cantor. "Bem-vindo à ilha", realça Dolores na legenda da partilha. Ora veja: A cantoria de Ronaldo que deu um empurrão na carreira de Nininho No verão de 2022, Nininho Vaz Maia viu uma das suas músicas - 'E Agora' - a tornar-se um sucesso depois de Cristiano Ronaldo gravar-se a cantar o refrão. A cena foi captada em Maiorca, durante umas férias do craque com a família num iate, aparecendo não apenas Gio (como é tratada pelos mais próximos) mas também o filho mais velho do atleta, Cristianinho, agora com 15 anos.

Mais tarde, já durante as gravações da série de Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, para a Netflix - 'Soy Georgina' - o músico e o artista viriam a reencontrar-se para juntos cantarem o sucesso.

Partilha de Dolores Aveiro surge após polémica a envolver Nininho

No passado mês de maio, Nininho Vaz Maia foi um dos alvos das buscas realizadas pela Polícia Judiciária (PJ), estando indiciado dos crimes de tráfico de droga e de branqueamento de capitais. Além do músico, o processo tem mais dois arguidos, um homem e uma advogada.

Numa nota enviada à Lusa, na altura a equipa do cantor garantiu a inocência do mesmo: "Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente e que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade. Reafirmamos total disponibilidade para colaborar com as autoridades em tudo o que for necessário, mas rejeitamos qualquer associação precipitada", referia o comunicado comunicado.