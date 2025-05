Nininho Vaz Maia ficou no centro das atenções esta terça-feira, dia 6 de maio, após as notícias sobre uma operação da Polícia Judiciária no combate ao tráfico de droga em que Nininho Vaz Maia é um dos visados. O cantor está a ser alvo de buscas, mas, através da sua equipa, diz estar "inocente".

"Importa deixar absolutamente claro que o Nininho está inocente, que confiamos plenamente na Justiça e estamos certos de que tudo será esclarecido com brevidade", reagiram em comunicado.

O tema foi comentado no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde Filipa Torrinha Nunes recordou o passado marcante do cantor, que já teve problemas com a Justiça.

"Isto é muito sério e muito grave. Se é mentira, a opinião pública vai sempre associar a este escândalo. Se é verdade, pior será", começou por comentar Filipa Torrinha Nunes.

"[...] O Nininho não só representa como alimenta uma visão de superação. 'Eu vim de um sítio difícil, humilde, o meu pai foi preso e com o meu amor pela arte, consegui superar'. Ele não só representa como inspira. Foi jurado de um programa de talentos com crianças... Se isto é verdade, ele está a ser uma grande desilusão para muita gente. Está a defraudar toda a gente", disse.

"O problema não é só o que ele representa, é o que ele vende intencionalmente. Ele vende a mensagem de superação, fala na questão dos crimes nos concertos... E quando vende esta imagem e faz o oposto, a ser verdade - porque até ser comprovado não é verdade -, ele perde totalmente a moral", acrescentou.

A presença de Nininho Vaz Maia no 'Alta Definição', da SIC, no início do ano, foi comentada pela equipa do 'Passadeira Vermelha', uma vez que na altura lembrou junto de Daniel Oliveira o historial da sua família, tendo crescido "no bairro".

"Com 10 ou 11 anos vi-me sem o meu pai. Estava lá quando foi condenado. Em tribunal, lembro-me de correr atrás da carrinha", contou na altura o artista, acrescentando que "mesmo nos erros, sempre o viu como um exemplo".

"Um pai faz muita falta no crescimento dos seus filhos. Mas, depois, voltamos à normalidade. Todos nós [os amigos] não tínhamos o pai ou a mãe. Não tive quem me guiasse, mas tive muito amor", acrescentou.