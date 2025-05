Nininho Vaz Maia prometeu não parar e está a cumprir. Apesar da polémica recente em que se viu envolvido depois de ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação por crimes de tráfico de droga e branqueamento de capitais, o músico seguiu com a agenda de concertos e anunciou agora uma novidade relacionada com a carreira.

O cantor lança esta quinta-feira, 15 de maio, um novo single.

"Esta música chama-se 'Verdade', saí quinta feira e vais gostar", prometeu ao mostrar um vídeo promocional do tema.

Por fim, Nininho aproveitou ainda a partilha para agradecer a onda de força que tem recebido desde que a polémica se tronou pública.

"Obrigado a todos pelo apoio", escreveu na rede social Instagram.

