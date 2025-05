Depois de ter sido constituído arguido por suspeitas de estar envolvido em negócios relacionados com droga, Nininho Vaz Maia continua com o seu trabalho 'de pé' e acaba de anunciar um novo tema.

Esta quinta-feira, dia 15 de maio, o cantor fez uma nova publicação na sua página de Instagram a revelar a estreia de 'Verdade'.

Após a partilha foram muitas as mensagens de apoio que o artista recebeu na caixa de comentários, incluindo destacando-se, entre muitas, as palavras do famoso pasteleiro Marcos Costa. "Mais um sucesso, vamos mano", escreveu.

