Nininho Vaz Maia não vai fazer parte da próxima edição do 'The Voice Portugal'. "Em breve" vai chegar mais uma edição do concurso da RTP e o cantor não vai integrar a lista de mentores.

Ao comunicarem o painel de mentores do programa, na página oficial de Instagram do formato, revelaram que Fernando Daniel, Sara Correia, Sónia Tavares vão manter-se, mas Nininho será substituído.

Quem vai estar no lugar de Nininho Vaz Maia é a dupla Calema, composta pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.

"Nova edição, novos talentos e o palco de sempre. O 'The Voice Portugal' regressa em breve com Fernando Daniel, Sara Correia, Sónia Tavares e com a estreia dos Calema nas cadeiras mais famosas de Portugal! Pronto para uma temporada com muitas surpresas?", pode ler-se na publicação.

Há vários anos que uma dupla de cantores não era escolhida para ser mentor. Tal só aconteceu uma vez, logo na primeira temporada, com os Anjos - os irmãos Sérgio e Nelson Rosado.

Neste momento está no ar o 'The Voice Gerações'. No papel de mentores estão Anselmo Ralph, Mickael Carreira, Marisa Liz e Gisela João.

Nininho Vaz Maia, recorde-se, foi recentemente constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação por tráfico de droga. O músico não é o principal visado da operação em que já houve dois detidos, que foram, entretanto, libertados.