Se é fã do programa televisivo The Voice Portugal, então está com sorte! Falta pouco para a estreia da nova temporada, que arranca a 22 de setembro.

Com Catarina Furtado como anfitriã, vai ser possível "conhecer novas vozes e viver muitos momentos únicos e muito especiais", prometendo a RTP, canal televisivo 'palco' deste programa, "emocionar e conquistar os portugueses".

Assim, Sónia Tavares, Fernando Daniel, Sara Correia e Nininho Vaz Maia - que se estreia na versão para adultos do programa - vão sentar-se nas "cadeiras mais famosas de Portugal".

"Estou radiante por fazer parte de mais uma edição do The Voice, reunir-me com os meus colegas e amigos e dar as boas-vindas ao novo mentor, Nininho Vaz Maia, que por certo elevará ainda mais a fasquia desta competição, juntamente com as extraordinárias vozes que se anunciam, cartão de visita deste programa", disse a vocalista dos The Gift, Sónia Tavares.

"Está tudo pronto para mais uma edição onde o talento será a estrela e esperam-se decisões muito difíceis para os Mentores, que vão fazer tudo para convencer os candidatos a escolherem a sua equipa e proporcionar momentos muito divertidos", promete a RTP em comunicado.

