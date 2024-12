Catarina Furtado partilhou um momento de diversão nos bastidores do programa 'The Voice'.

Depois do vestido escolhido para apresentar a gala de domingo ter sido comentado, por parecer de noiva, a cara da RTP decidiu brincar com os colegas e atirar um ramo de flores - simulando o momento de atirar o buquê para as convidadas das bodas.

"Todas as semanas recebo um ramo lindíssimo da Shine [ produtora do programa], mas hoje, o vestido do Nuno Baltazar lembrou-me que há quem acredite no casamento e eu acho lindo continuar a acreditar no casamento, por isso, decidi que a produção toda pode ser candidata ao meu ramo", disse Catarina.

Ao lançar o objeto, foi Nininho Vaz Maia que o apanhou, reiterando de seguida: "Triana, prepara-te", referindo-se à namorada.

